La NBA se expande y dos nuevas ciudades están a punto de tener franquicia

La NBA está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su historia moderna. A finales de marzo, los dueños de los 30 equipos de la liga se reunirán para votar si la liga puede comenzar formalmente el proceso de expansión hacia dos nuevas ciudades: Las Vegas y Seattle. Si la votación avanza, sería la primera vez que la NBA suma franquicias desde el año 2004, cuando llegaron los Charlotte Bobcats.

This first vote will allow the league to explore purchase processes for Las Vegas and Seattle. There will then be a potential final vote later in the year to finalize transactions to 32 teams -- if bids reach necessary threshold. In both voting rounds, 23 of 30 governors must… https://t.co/Xhmlbo48ZP — Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026

Las ciudades favoritas para tener una nueva franquicia NBA

La información la destapó Shams Charania, según sus fuentes, durante las reuniones del Board of Governors programadas para el 24 y 25 de marzo de 2026, se llevará a cabo una votación formal para autorizar que la liga explore el proceso de adquisición de dos nuevos equipos, con Las Vegas y Seattle como los destinos exclusivos que se están evaluando.

Las Vegas tiene argumentos sólidos para conseguir su franquicia. El comisionado Adam Silver lo dijo sin rodeos en diciembre pasado: "No tengo ninguna duda de que Las Vegas, a pesar de todos los otros equipos de las grandes ligas que ya están aquí, puede sostener un equipo de la NBA ". La ciudad del desierto ya alberga equipos de la NFL, la NHL y próximamente de la MLB, lo que demuestra que su mercado deportivo sigue creciendo. Además, la NBA lleva más de dos décadas realizando su liga de verano ahí, lo que convierte a Las Vegas en un terreno conocido para la organización.

Seattle, por su parte, tiene una historia directa con la NBA que muchos fanáticos todavía recuerdan con nostalgia. La ciudad fue hogar de los SuperSonics, franquicia que incluso ganó un campeonato en 1979, pero que fue trasladada a Oklahoma City en 2008 para convertirse en los Thunder. Desde entonces, los seguidores de Seattle han esperado el regreso del basquetbol profesional, y las señales apuntan a que esa espera podría estar llegando a su fin.

El precio de una franquicia NBA podría llegar a 10 mil millones de dólares

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Aquí viene el dato que pone en perspectiva la magnitud de esta expansión: según estimaciones de ejecutivos de la industria citados por Charania, el precio de cada una de estas nuevas franquicias podría oscilar entre $7,000 millones y $10,000 millones de dólares. Para que esto tenga contexto, la reciente venta de los Los Ángeles Lakers marcó un punto de referencia cercano a esa cifra, lo que indica que el valor del basquetbol profesional sigue disparándose.sports.

Para que la votación sea aprobada, se necesita que al menos 23 de los 30 propietarios voten a favor, lo que representa una mayoría de tres cuartas partes. Charania señaló que Silver ha estado midiendo el terreno entre los dueños y que hay un impulso creciente tanto en la oficina de la liga como en el Board of Governors para avanzar con el proceso de licitación. Si la primera votación de marzo pasa, vendría después una votación final más adelante en el año para confirmar definitivamente la expansión a 32 equipos.

Los nuevos equipos no empezarían a jugar de inmediato. La meta es que ambas franquicias debuten en la temporada 2028-29, lo que daría tiempo suficiente para definir propietarios, construir o adaptar arenas y armar los rosters a través de un draft de expansión. Silver fue claro al respecto durante el All-Star Weekend celebrado en el Intuit Dome de Los Ángeles: los tiempos dependen de que primero se cierre el proceso de negociación de los derechos de transmisión de la liga.

Lo que queda claro es que si eres fanático del basquetbol y vives cerca de alguna de estas dos ciudades, los próximos meses serán decisivos. La votación del 24 de marzo marcará el inicio oficial de un proceso que puede cambiar el mapa de la NBA para siempre. Vale la pena seguirla de cerca, porque una vez que la liga abra la puerta a la expansión, las cosas se moverán rápido.

