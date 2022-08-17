Stoffel Vandoorne el campeón de la Fórmula E que no tiene equipo

En 2023 México recibirá el estreno de la tercera generación de autos de Fórmula E, el Gen 3, el espectacular monoplaza verá su primera competencia oficial en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el 14 de enero próximo y aunque el equipo campeón, MercedesEQ, ya no estará en la categoría para defender su corona, y el campeón Stoffel Vandoorne aún no ha confirmado su futuro, los rumores lo ponen como nuevo piloto nuevo equipo DS Penske, pero Stoffel tienen claro que pasará en los próximos meses.

Resumen: E-Prix de Seúl R16 | Formula E

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“Estaré en buenas manos, en un buen equipo, como dije solo quiero disfrutar un poco el tiempo libre que tengo ahora antes de cambiar mi enfoque a lo que viene el próximo año”



Siete años después Stoffel Vandoorne consigue nuevamente un título

Siete años después de haber conseguido su último título de autos tipo fórmula, Stoffel Vandoorne, conquistó el campeonato de la ABB FIA Formula E en la última carrera de la temporada 8 en Seúl y aunque lo considera el mayor logro de su carrera, esa última vuelta no fue tan abrumadora como pensaba.

“Sabía que estaba en una buena posición, así que de alguna forma estaba relajado, porque estaba muy cerca (el campeonato) porque Mitch (Evans) estaba detrás de mí, pero en la otra mano, todavía había un campeonato de equipos que pelear y tenía que llevarme esos puntos para asegurar le campeonato de equipos porque Edo (Mortara) iba ganando la carrera”

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Para Vandoorne lo que fue un alivio fue ver la bandera de cuadros:

“Cuando cruce la línea de meta fue una sensación total de alivio, sabes todo ese trabajo arduo que hicimos en el año, ha sido una temporada extrema”.

Para la novena temporada de Fórmula E habrá nuevos integrantes como McLaren y Maserati que se suman a la competencia y algunas despedidas que dolerán como la de MercedesEQ, la despedida de Sussie Wolf como directora de Rokit Venturi, pero, lo que jamás se ausentará serán las emociones que la categoría más cerrada del automovilismo regala carrera a carrera.

