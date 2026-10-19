Stuttgart vs Atlético de Madrid: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 3 de la Champions League

El futbol europeo repite semana de UEFA Champions League y cada encuentro luce como imperdible. Gracias al nuevo formato, cada punto cuenta y los alemanes requieren del triunfo ante una potencia española. Ante eso, he aquí el dónde y a qué hora ver EN VIVO el Stuttgart vs Atlético de Madrid. El duelo se llevará a cabo en la MHP Arena en punto de las 13:00 horas… en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Stuttgart vs Atlético de Madrid en Champions League?

El conjunto alemán ha tenido algunos años destacando en lo más alto de la clasificatoria de Bundesliga, lo cual les permitió acceder a la UCL, aunque sin verdadera relevancia. Ahora iniciaron con dos triunfos, aunque en la liga local llevan los mismos puntos (6)... aunque en 6 encuentros totales. Por ello, requieren de un afianzamiento en lo más alto de la Fase de la Liga en Europa y corregir lo necesario en Alemania, donde la situación se está complicando.

Por su parte, los colchoneros lucen fuertes y firmes en este inicio de pelea por lo más alto. En España aprietan al Barcelona en la cima y en Europa llegan tras vencer al Manchester United. Sin embargo, esta visita es de suma importancia, pues requieren la recuperación de lugares en la tabla tras caer en la primera fecha ante el Liverpool. Por eso, Simeone mandará lo mejor de su cuadro para buscar las 3 unidades.

¿Dónde ver el Stuttgart vs Atlético de Madrid en la Champions League?

Para territorio mexicano existen dos opciones: HBO MAX y FOX ONE. Ambas ofertas tienen su servicio streaming donde se dividen los partidos de cada fecha y además en su canal en TV de paga pasan los partidos de las 10:45 y de las 13:00 horas. Pero se anima al lector a estar atento a la agenda de ambas plataformas respecto a la tercera fecha de esta UCL.

Probables alineaciones Stuttgart vs Atlético de Madrid