Su precio cayó hasta el suelo: de 40 millones a solo 500.000 y aun así es el dolor de cabeza de Pumas

Antes del inicio del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas UNAM sorprendió a todos al anunciar la contratación de Aaron Ramsey , mediocampista que supo brillar en el Arsenal y la Juventus. Pese a que llegaba ya con 34 años y con una cotización que había bajado de 40 millones de euros a 500.000, las expectativas estaban por las nubes.

Desafortunadamente, la historia entre el galés y la Universidad Nacional duró exactamente poco. La desaparición de Halo, la perrita del futbolista, no solo conmovió a todos los aficionados, sino que fue el gran detonante para que Ramsey tomara la abrupta decisión de decir adiós .

Aaron Ramsey

Pese al gran esfuerzo de la familia Ramsey y de todos en Pumas por encontrar a Halo y de la gran recompensa de 10 mil dólares que el futbolista ofreció a quien la encuentre, la perrita no apareció. "Vamos a seguir buscando, pero tenemos que aceptar que es probable que haya fallecido", explicó el futbolista en sus redes sociales.

Por este trágico motivo, el galés solamente alcanzó a jugar seis partidos con la playera de Pumas y convirtió un único gol en la victoria por 1-0 ante Atlas. Pese a la confianza que el club tenía depositada en él (hasta se le entregó el dorsal 10), Ramsey ya rompió su contrato y poco se sabe de qué ocurrirá con su carrera.

Ya sin Ramsey, Pumas afronta el Play-In

Más allá de la inesperada marcha de Ramsey, Pumas UNAM tuvo un desempeño bastante irregular en el Apertura 2025. Afortunadamente para ellos, las victorias en las últimas dos jornadas de la Fase Regular ante Tijuana y Cruz Azul les sirvieron para meterse en el Play-In.

¡Así se jugará la Fase Final!



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

En esta instancia, enfrentarán a Pachuca el jueves 20 de noviembre desde las 19:00 (horario CDMX). En caso de ganar, se medirán ante el perdedor del cruce entre Tijuana y Juárez por un lugar en los cuartos de final de la Liguilla.

Los Auriazules tendrán varias bajas de peso de cara al choque con Pachuca, entre las que destacan la de Keylor Navas (convocado por Costa Rica), Álvaro Angulo (se sumó a la plantilla de Colombia) y Adalberto Carrasquilla (superó el límite de amarillas).