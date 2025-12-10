Su precio subió por varios millones y aun así hoy es uno de los refuerzos soñados de Gabriel Milito en Chivas

El mercado de pases del Chivas empezó a moverse con fuerza. Luego de la eliminación en el Apertura 2025, la dirigencia quiere cumplirle los deseos a Gabriel Milito y mejorar el plantel de cara al año que viene. Entre los tantos nombres que suenan con fuerza, uno llamó especialmente la atención de los aficionados: Víctor Guzmán.

Mientras los nombres de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez acapararon todos los reflectores , Milito piensa en mejorar la defensa, especialmente después de la baja de Diego Campillo. En ese escenario, Bolavip destacó el nombre de Toro Guzmán, central de Rayados de Monterrey.

El defensor no atraviesa el mejor de los presentes en La Pandilla y distintos reportes señalan que su relación con Domènec Torrent está completamente rota. Por si fuera poco, el jugador borró la gran mayoría de fotos con la playera de Rayados de su cuenta de Instagram, lo que evidencia aún más su inevitable salida.

|Instagram @v_guzman02

El futbolista vio como su valor de mercado se elevó en las últimas temporadas, pasando de tener una cotización de aproximadamente tres millones de euros al ser contratado por Rayados a una de €5,500,000 en 2025, según datos de Transfermarkt.

El perfil que busca Milito y la ventana que se abrió para Chivas

Guzmán, de 23 años, es uno de los defensores mexicanos con mejor proyección de la Liga BBVA MX. Con un estilo físico que encaja con la idea de Milito y un buen rendimiento en Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey, su nombre no pasó desapercibido en Guadalajara.

El interés creció aún más después de que trascendiera que el jugador busca salir de La Pandilla por las tensiones con Domènec Torrent. En total, disputó 14 juegos en el semestre y aportó un gol. Además, finalizó el año con una valoración de 6.9 puntos en Sofascore.