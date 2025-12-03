Limpia en Chivas: Además del Chicharito, estas serían las 3 bajas del club para el 2026

La eliminación frente a Cruz Azul significó un balde de agua fría dentro de Verde Valle, pues el penal fallado por Javier, el Chicharito Hernández , hubiese significado el paso a la semifinal del Apertura 2025. Ahora, Chivas ha comenzado a planear lo que será el siguiente torneo en México.

La apuesta de Chivas por su cantera

Ya con la mira puesta en el torneo Clausura 2026, el Rebaño Sagrado ha comenzado a mover sus fichas en torno a las altas y bajas que tendrá en el próximo mercado de transferencias. Ante ello, extraoficialmente se habla de tres elementos que, junto al Chicharito, ya no seguirían en Chivas.

¿Qué jugadores, como el Chicharito Hernández, ya no continuarían en Chivas?

Se sabe que el contrato de Javier Hernández culminará en los últimos días de este año, por lo que, extraoficialmente, la directiva de Chivas no tiene contemplado renovarlo, por lo que todo haría indicar que el delantero saldría de la institución con miras, posiblemente, en la MLS.

Aunada a esta posible baja, desde Fox Sports se menciona que el Guadalajara también buscaría “acomodar” a dos elementos más fuera de su club. El primero de ellos sería Alan Pulido, quien vino de más a menos en esta segunda etapa con Chivas, mientras que el segundo sería el lateral derecho Alan Mozo.

Finalmente, desde hace algunas semanas se ha mencionado que el Tiba Sepúlveda no continuaría en la institución para el próximo torneo debido a sus deseos de tener más minutos en el terreno de juego, hecho que no se vio con la llegada de Milito y su paso de ser titular indiscutible a un elemento de banca.

¿Chivas traerá jugadores para el Clausura 2026?

En medio de los rumores en torno a las altas y bajas del club, en las últimas horas se ha manejado la posibilidad de que Chivas contrate a Ángel Sepúlveda, elemento de Cruz Azul. No obstante, vale decir que, en estos momentos, el delantero se encuentra concentrado en la etapa del club en la Liguilla y la Copa Intercontinental.