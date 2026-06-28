HORA EXACTA para ver el Sudáfrica vs Canadá, partido de 16avos de final del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzaron a tomar forma, y uno de los cruces más inesperados será el que protagonizarán Sudáfrica y Canadá, dos selecciones que ya hicieron historia con solo llegar a esta instancia.

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El duelo promete emociones fuertes porque ambas selecciones buscarán meterse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo. En otras palabras: pase lo que pase, uno de los dos escribirá la página más importante de su historia futbolística.

Sudáfrica llega como una de las grandes sorpresas del torneo. Pocos apostaban por los Bafana Bafana después de quedar emparejados con México, Corea del Sur y República Checa en el Grupo A. Sin embargo, el equipo africano supo resistir, competir y aprovechar sus momentos.

Tras caer 2-0 ante México en su debut, los sudafricanos reaccionaron con carácter: empataron ante Chequia y después vencieron a Corea del Sur gracias a un gol decisivo de Thapelo Maseko, resultado que les dio una clasificación histórica.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica llega inspirada tras sorprender en fase de grupos

El técnico Hugo Broos ha construido un equipo intenso, disciplinado y físicamente muy competitivo. Además, jugadores como Teboho Mokoena, Relebohile Mofokeng y Maseko atraviesan un gran momento.

La gran fortaleza sudafricana ha sido su capacidad para competir sin complejos, incluso frente a rivales teóricamente superiores.

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Canadá parte como favorita, pero no puede confiarse

Del otro lado aparece una Canadá que también rompió barreras en este Mundial. La Hoja de Maple superó por primera vez una fase de grupos y lo hizo dejando sensaciones muy positivas, especialmente tras su brutal 6-0 sobre Qatar.

El equipo dirigido por Jesse Marsch cuenta con mayor talento individual y más variantes ofensivas. Futbolistas como Jonathan David, Cyle Larin y Alphonso Davies pueden marcar diferencias en cualquier momento.

Aunque Sudáfrica ha demostrado ser durísima de vencer, Canadá parte con ligera ventaja por su mayor profundidad de plantilla y poder ofensivo.

¿A qué hora se juega Sudáfrica vs Canadá?

Fecha: domingo 28 de junio

Ciudad: Los Ángeles, California

Horario: 1:00 PM (Tiempo de centro de México)

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