TV Azteca transmitirá el México vs Ecuador, partido de los 16avos de final del Mundial 2026

Se viene una noche de altísima tensión en el Estadio Ciudad de México. La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y será nada menos que Ecuador, un equipo que llega con confianza tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

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Y hay una gran noticia para la afición: TV Azteca transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS el México vs Ecuador, uno de los partidos más esperados de lo que va del torneo.

El equipo de Javier Aguirre llega fortalecido. El combinado Azteca firmó una fase de grupos impecable: tres victorias, seis goles a favor y cero en contra. Pocos equipos pueden presumir ese nivel de solidez en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además del orden defensivo que ha mostrado México, figuras como Johan Vásquez, Erik Lira y Julián Quiñones han elevado su nivel en el momento más importante. Especialmente Quiñones, quien se ha convertido en una de las armas más peligrosas del ataque mexicano.

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México llega invicto, pero Ecuador ya dio el golpe

Sobre el papel, México parte como favorito. La localía en su estadio, el gran momento colectivo y el respaldo de su afición colocan al conjunto nacional con ligera ventaja.

Sin embargo, Ecuador no será un rival sencillo. Y es que los sudamericanos avanzaron como uno de los mejores terceros y llegan motivados tras vencer a Alemania, resultado que cambió por completo la percepción alrededor del equipo ecuatoriano. Futbolistas como Moisés Caicedo y Pedro Vite han sido fundamentales para una selección que combina intensidad, orden y transiciones rápidas.

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TV Azteca llevará EN VIVO el México vs Ecuador

La historia también favorece a México: El equipo nacional suma 14 victorias sobre Ecuador en 25 enfrentamientos. Sin embargo, los antecedentes importan poco cuando inicia la fase de matar o morir.

Podrás vivir el México vs Ecuador este martes 30 de junio totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

La transmisión comenzará en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.