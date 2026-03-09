Te sorprenderás al saber cuál era el sueldo REAL de Chucho Benítez cuando jugaba en Club América

Christian ‘Chucho’ Benítez fue uno de los delanteros más queridos por la afición del América. El ecuatoriano había llegado al club desde el Santos Laguna en el año 2011 y se ganó el corazón de los aficionados a base de goles y rendimientos sobresalientes en el conjunto azulcrema. Gracias a ello, la institución le ofrecía uno de los salarios más elevados de todo el continente.

De acuerdo a la revista Forbes, especializada en finanzas, Chucho Benítez supo ser el futbolista mejor pagado del América en el año 2013, recibiendo hasta 2,7 millones de dólares por temporada. Para dimensionar su increíble sueldo, esta cifra lo colocaba como el décimo futbolista mejor pagado de todo el continente norteamericano, en el cual solo se encontraban dos jugadores de la Liga BBVA MX incluyéndose.

El otro futbolista que aparecía en la lista era Humberto Suazo, ex-delantero chileno que formaba parte de la plantilla de Rayados de Monterrey. Allí percibía 3 millones de dólares por año, monto que lo ubicaba como el sexto futbolista con salario más alto dentro de Norteamérica. En la actualidad, la Liga BBVA MX cuenta con salarios mucho más altos debido a la calidad y trayectoria de ciertos jugadores de talla mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



Los increíbles números de Chucho Benítez en América

Las Águilas ficharon al goleador ecuatoriano a cambio de 8 millones de euros en el año 2011 y rápidamente pagó con goles. Benítez jugó dos años en el América y, en total, disputó 79 partidos oficiales entre fase regular y liguilla. En ellos, consiguió marcar 52 goles y repartió 15 asistencias. Números que despertó el interés de varios clubes del exterior.

Así fue como en el año 2013, Chucho fue vendido al El-Jaish de Qatar a cambio de 11,7 millones de euros.

Los títulos que consiguió Chucho Benítez con el América

El ex-futbolista ecuatoriano consiguió ser campeón del Clausura 2013 luego de que el América derrotara a Cruz Azul en la final.

Durante su estancia en el Nido de Coapa, Chucho Benítez obtuvo el tricampeonato de goleo. En el Clausura 2012 culminó el torneo con 14 goles anotados, compartiendo liderato con el uruguayo Iván Alonso. Seis meses después, volvió a obtener el campeonato de goleo en el Apertura 2012, pero esta vez con 11 anotaciones y nuevamente compartiendo la cima con el chileno Esteban Paredes.

Además, también obtuvo el campeonato de goleo en el Clausura 2013 que el América terminó consagrándose como campeón. Allí anotó 12 goles y, esta vez, lideró la tabla en solitario.

