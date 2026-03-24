Mientras Efraín Juárez gana 32 millones, este era el sueldo de Gustavo Lema en Pumas

Efraín Juárez está por finalizar su primera temporada completa como entrenador de Pumas. Arribó a Pedregal a principios de 2025, luego de que Gustavo Lema haya sido destituido de su cargo por malos resultados, a pesar de que había sido renovado en enero de ese mismo año. Si bien es cierto que el mexicano llegó a la Liga BBVA MX con poca experiencia, la UNAM le ofreció un salario más que competitivo.

Distintos reportes mencionan que el técnico de Pumas recibe 1,7 millones de dólares por temporada, cifra que equivale a unos 32 millones de pesos en la actualidad. Estos números posicionan a Juárez como uno de los entrenadores con mayor salario dentro de la Liga BBVA MX, igualando con nombres de la talla de André Jardine en el América. No obstante, Lema tampoco tenía nada que envidiarle con su salario en Universidad.

El salario que ganaba Gustavo Lema en Pumas

Gustavo Lema asumió como director técnico de los Felinos en enero de 2024 tras el despido de Antonio Mohamed. A pesar de no haber tenido experiencia previa como entrenador profesional, ya que fue asistente del ‘Turco’ durante varios años, la directiva de Pumas le ofreció un salario de 1,7 millones de dólares, según pudo informar el medio Infobae.

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Esto quiere decir que Lema recibía 32 millones de pesos por año en el conjunto auriazul, la misma cifra que percibe Efraín Juárez a día de hoy. Cabe destacar que el perfil de ambos es muy similar, ya que cuentan con poca experiencia en los banquillos como DT principal. Sin embargo, el mexicano venía de ganar varios títulos en Colombia con Atlético Nacional.

Los números de Efraín Juárez y Gustavo Lema en Pumas

Efraín Juárez

Partidos dirigidos: 49.

Ganados: 19.

Empatados: 15.

Perdidos: 15.

Goles a favor: 76.

Goles recibidos: 71.

Gustavo Lema

Partidos dirigidos: 54.

Ganados: 23.

Empatados: 13.

Perdidos: 18.

Goles a favor: 81.

Goles recibidos: 73.

Hay que resaltar que Efraín Juárez tiene contrato vigente con Pumas hasta diciembre de 2026, mientras que Gustavo Lema es el actual entrenador de Audax Italiano en la Liga de Chile. El argentino duró un año entero en el cargo y, si bien había sido renovado por 18 meses en enero de 2025, la directiva lo despidió por malos resultados durante el Clausura 2025.

