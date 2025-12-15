Este es el verdadero sueldo de Paulinho en el Toluca: cuánto gana el tricampeón de goleo

Toluca se convirtió en el nuevo campeón de la Liga BBVA MX , repitiendo la hazaña al haber ganado los dos torneos del año. Paulinho fue una de las grandes figuras del equipo de Antonio Mohamed, convirtiéndose en el campeón de goleo por tercera vez consecutiva. Desde los altos mandos del cuadro escarlata saben que el portugués es una pieza clave y, por esta razón, buscan mantenerlo cómodo con uno de los mejores salarios del plantel.

El sueldo de Paulinho en Toluca

La directiva de los Diablos Rojos le paga a Paulinho un sueldo anual de $21,112,320 de pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente $1,170,000 de dólares por temporada. De esta manera, el atacante de 33 años se posiciona como el segundo jugador con mayor salario de Toluca, solamente por detrás de Alexis Vega . Sin embargo, la diferencia entre ambos no es muy notoria.

|Instagram @tolucafc

El salario de Alexis Vega en Toluca

Vega, de 28 años, es considerado el jugador más determinante de Toluca y, por esta razón, tiene el salario más alto de toda la plantilla. Reportes indican que la directiva le paga al delantero unos $2,199,200 de pesos al mes, lo que equivale a 120,000 dólares aproximadamente. Al año, el sueldo de Alexis supera los $25,000,000 de pesos, por lo que la diferencia con Paulinho no es muy notoria.

TE PUEDE INTERESAR:



Paulinho sueña con jugar la Copa Mundial de la FIFA con Portugal

Tras coronarse en el Apertura 2025 y ser campeón de goleo, Paulinho se mostró ilusionado con la posibilidad de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afirmó que llegar a México fue “su mejor decisión” y manifestó que va a “hacer todo para jugar el Mundial con mi país”. Durante la última campaña, alcanzó los 15 gritos de gol, siendo el líder en la tabla general.

Sin embargo, Paulinho también piensa más allá de la selección portuguesa y afirmó que, con Toluca, irán por todo a por el tricampeonato. El delantero confía plenamente en sus compañeros, como así también su equipo confía en su capacidad goleadora pensando en el Clausura 2026.