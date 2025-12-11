Sufrió racismo en su equipo y hoy es uno de los refuerzos estrellas de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

El Apertura 2025 todavía no se acaba, pero los equipos de la Liga BBVA MX ya se mueven en el mercado para iniciar el siguiente año de la mejor forma. Entre ellos, Querétaro sorprendió con una llamativa apuesta que combina proyección y una historia de resistencia personal.

El club presentó a Jean Unjanque, mediocampista senegalés de 20 años, como una de sus incorporaciones principales para el Clausura 2026. El futbolista llega tras un paso marcado por diversos altibajos en la Liga de Expansión MX con el Cancún FC, con un significativo episodio de racismo .

|Instagram @unjanque.jr

La dirigencia queretana, que busca renovar al plantel tras un flojo semestre, decidió apostar por un futbolista que ya demostró su impacto en México pese al corto tiempo que lleva en el país. Unjanque arriba procedente de Cancún FC, equipo en el que sumó más de treinta partidos y siete goles desde su arribo en 2024.

Su contratación fue muy bien recibida en las redes sociales. El futbolista fue presentado con un peculiar video con estética retro en el que se lo ve jugando a la mítica consola Super Nintendo. "De Senegal para Querétaro: Bienvenido, Jean Unjanque", anunciaron los Gallos Blancos.

¡Mucho power al ataque de nuestros Gallos Blancos! 🇸🇳 🔝



De Senegal para Querétaro: ¡Bienvenido, Jean Unjanque!



Cada like es un: ¡Vamos juntos! #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/fVQ5vUGF2E — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 11, 2025

De un golpe duro a su oportunidad más grande en la Liga BBVA MX

A pesar de su crecimiento futbolístico, la etapa de Unjanque en Cancún estuvo atravesada por un episodio que marcó su experiencia en el país. Durante un encuentro contra Jaiba Brava disputado en el Estadio Tamaulipas, el joven senegalés recibió repudiables insultos racistas provenientes de un sector del público.

La situación generó una fuerte reacción del club caribeño, que denunció públicamente los hechos y exigió que las autoridades de la Liga de Expansión actuaran de manera inmediata. El propio jugador, según trascendió entonces, mantuvo una postura firme y prefirió enfocarse en su rendimiento antes que en convertir el incidente en un obstáculo.

"El futbol es un medio para transmitir valores como la inclusión, la igualdad y el respeto", fue una de las categóricas frases que aparecieron en el comunicado del club tras esta secuencia lamentable. Afortundamente, Unjanque logró darle la vuelta a la situación y sus buenas actuaciones lo impulsaron a un equipo de la Liga BBVA MX.