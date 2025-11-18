Lamine Yamal y Vinícius Jr víctimas de racismo: España busca cómo frenar los ataques

Lamine Yamal –candidato al premio Puskás con polémica– y Vinícius Jr. suelen ser dos jugadores que están en el centro de las noticias por sus goles, sus jugadas mágicas y sus títulos conseguidos en el Barcelona y en el Real Madrid. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que han sido los dos futbolistas que más insultos racistas y xenófobos han recibido.

Aunque Lamine Yamal entró en un prestigioso ránking junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , en la actualidad ingresó junto a Vinícius Júnior en el peor de los listados posibles: son los dos jugadores que más insultos racistas han recibido en las redes sociales de España. De hecho, fuentes oficiales lo han confirmado y ambos están muy por encima de los siguientes.

Las estadísticas proporcionadas por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia sostienen que Lamine Yamal ha recibido el 60% de los insultos racistas hacia futbolistas, mientras que Vini Jr. el 29%. El informe asegura que las redes sociales tiene como principales víctimas al delantero del Barcelona de 18 años y al extremo del Real Madrid de 25 años.

Una curiosidad a remarcar es que ambos juegan en los dos mejores equipos del país: Barcelona y Real Madrid. Además, uno es español, por lo que es aún más llamativo que sea la mayor víctima de racismo entre los futbolistas que se desempeñan en LaLiga. Además, mientras entre los dos ocupan el 89% de los insultos, el tercero de la lista es Kylian Mbappé con solo 3%.

Cabe destacar que tanto la FIFA, como la UEFA, la Conmebol, la Premier League, LaLiga y casi todos los organismos del futbol están peleando para erradicar el racismo de los estadios. Sin embargo, las redes sociales parecen ser incontrolables y los jóvenes del Barça y el Madrid son los apuntados por aquellos racistas. Además, claro, son dos de los mejores del mundo.

