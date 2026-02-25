Sugar ‘Núñez’, confiado en que su preparación y fortaleza sean la diferencia enfrentando al Vaquero Navarrete

La Casa del Boxeo se alista para presentar un choque de trenes, cuando el Vaquero Navarrete y Sugar Núñez midan fuerzas en pelea de unificación de título del mundo, combate para el cual, Sugar Núñez no tiene dudas de que es la pelea más importante de su carrera, por lo que realizó la preparación más desafiante de su vida.

En entrevista con Box Azteca hasta su casa de concentración a días del enfrentamiento, el de los Mochis habló sobre este gran reto.

“Sinceramente sí es la pelea más exigente, más dura y más grande de mi carrera, pero estoy muy contento porque sé que es algo que ocupo para crecer y seguir avanzando en mi carrera”, indicó Sugar.

El peleador de los Mochis reconoce al Vaquero, pero no duda que en el ring el respeto y la admiración se esfuman.

“Vaquero Navarrete es un gran campeón, se lo he dicho, que lo admiro también. pero es el trabajo y arriba del ring pues es otra cosa”, acotó el campeón que tendrá su segunda defensa del cetro FIB.

Sugar Núñez armó un campamento entendiendo el inusual estilo de Vaquero Navarrete

El Sugar compartió en entrevista, que sabe del inusual estilo del Vaquero, por lo que en su campamento trabajaron para contrarrestar las armas del campeón OMB

“Tratando de se que se asemejen, los muchachos también echándole muchas ganas de hacer algo parecido, que es difícil… pero estuvieron echándole ganas”, acotó el peleador.

El campeón por la FIB, tiene un alto poder noqueador, con 27 nocauts en 30 peleas, además de un físico altamente trabajado, factores que le dan seguridad al subirse al encordado.

“Es el mismo trabajo que realizamos y eso me da mucha confianza para a la hora de subirte al ring sabes que trabajaste fuerte y da mucha seguridad”.

¿Dónde y cómo ver la pelea Sugar Núñez vs Vaquero Navarrete?

El enfrentamiento unificatorio en las 130 libras, tendrá a Emanuel Vaquero Navarrete, enfrentando al Sugar Núñez, duelo que podrás ver a través de la CASA DEL BOXEO en una velada imperdible, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentario y narración del Box Azteca Team.