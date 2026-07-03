Suiza vs Argelia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los 16vos de Final en el Mundial 2026; marcador online
Sigue todas las acciones EN VIVO del juego de Suiza vs Argelia en el Estadio Vancouver, duelo de los 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Suiza y Argelia se miden en 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la Fase de Grupos, el equipo dirigido por Murat Yakin obtuvo el pase a la Fase Eliminatoria tras culminar en el primer puesto del Grupo B. Con dos victorias y un empate, la escuadra de las 'Cruces Rojas' hizo siete puntos para acceder a la siguiente instancia.
Por su parte, la Selección de Argelia fue tercero del Grupo J, sector que compartieron junto a Argentina, Austria y Jordania. Comandados por Vladimir Petković, el conjunto africano busca seguir adelante en la cancha del Estadio Vancouver.
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