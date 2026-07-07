Juegos de los octavos de final de HOY martes 7 de julio del Mundial 2026

La ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su desenlace este martes 7 de julio con dos enfrentamientos que terminarán de definir el cuadro rumbo a los cuartos de final. Argentina intentará mantener vivo el sueño del bicampeonato frente a Egipto, mientras que Colombia buscará confirmar su gran momento cuando enfrente a una siempre complicada Suiza.

Además, los aficionados mexicanos podrán disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS uno de los encuentros de la jornada a través de TV Azteca Deportes.

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Suiza vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Argentina vs Egipto: Messi y Salah frente a frente

El primer partido del día ofrecerá un duelo que hace apenas unos años parecía imposible imaginar en una fase de eliminación directa. Lionel Messi y Mohamed Salah volverán a cruzarse en un escenario de máxima exigencia, con un boleto a los cuartos de final en juego.

Argentina llega como vigente campeona y sobrevivió a un inesperado susto frente a Cabo Verde en la ronda anterior, donde necesitó más de 90 minutos para sellar la clasificación. Egipto, por su parte, atraviesa la mejor actuación mundialista de su historia tras eliminar a Australia en penales y ahora intentará dar otro golpe frente a uno de los grandes favoritos del torneo.

Horario (Centro de México): 10:00 AM

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Suiza vs Colombia: el partido que transmite TV Azteca

El segundo encuentro del día promete ser uno de los más equilibrados de los octavos de final. Colombia ha firmado una campaña muy sólida, manteniéndose invicta y mostrando una de las defensas más confiables del campeonato, además del talento ofensivo de futbolistas como Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz.

Colombia y Ghana se enfrentarán en la ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Kansas City con el objetivo de avanzar en el torneo|Crédito: @FCFSeleccionCol

Del otro lado estará una selección suiza que, fiel a su estilo, ha construido su camino desde el orden táctico y la disciplina colectiva. Los europeos eliminaron con autoridad a Argelia y llegan convencidos de que pueden volver a instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Este partido podrá seguirse TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, con la mejor cobertura antes, durante y después del encuentro.

Horario (Centro de México): 2:00 PM