“Tu tío acaba de fallecer"; así se enteró el Hijo de Dr. Wagner Jr que Silver King murió en el cuadrilátero

Han pasado algunos años desde que se dio a conocer la lamentable muerte de Silver King y las curiosidades respecto a su deceso no dejan de aparecer. Ahora, fue su sobrino, el Hijo de Dr. Wagner Jr, quien reveló detalles inéditos respecto a cómo fue que se enteró del fallecimiento de este increíble luchador.

El Hijo de Dr. Wagner Jr, hoy campeón Latinoamericano de la AAA, forma parte de una de las dinastías más importantes en la historia de la lucha libre mexicana dado que es hijo de Wagner II, nieto de Dr. Wagner y sobrino de Silver King, quien es considerado uno de los luchadores más técnicos en la historia reciente de México.

¿Silver King formó parte de la película “Nacho Libre”?

Pocos lo saben, pero Silver King logró ingresar al mundo del cine luego de la participación que tuvo en “Nacho Libre”, película que forma parte de la cultura mexicana y que habla de las raíces de la lucha en el país. Aquí, el luchador prestó su presencia para personificar el personaje de “Ramsés”, el cual, a la postre, se convertiría en uno de los más icónicos de la pantalla grande.

¿Cuándo murió Silver King y cómo se dio su deceso?

César Cuauhtémoc González Barrón, nombre de pila de Silver King, partió de este mundo el 11 de mayo del 2019. Tristemente, su muerte se llevó a cabo en una arena de lucha libre cuando formó parte de una función en Londres, Inglaterra; su deceso se dio en el cuadrilátero que compartía con Juventud Guerrera, teniendo un infarto cerebral precisamente en el centro del ring.

¿Cómo se enteró el Hijo de Dr. Wagner Jr de la muerte de su tío?

Durante la charla que tuvo en el podcast de Latin Lover, el Hijo de Dr. Wagner Jr revela que, en el momento de su muerte, su primo (hijo del luchador) estaba de vacaciones en Cancún, mientras que su hermano, su papá y él estaban entrenando ejercicios de espalda cuando, de pronto, una llamada cambió por completo su vida.

Tanto él como su hermano notaron que su papá, Dr. Wagner Jr, comenzó a llorar de manera desconsolada, por lo que se acercaron a él. Fue aquí cuando notó que su padre estaba en el piso, pues acababa de recibir la noticia del fallecimiento de Silver King.

El Hijo de Dr. Wagner Jr comenta que él tomó el teléfono y que Jorge (cercano a la familia) comenzó a “endulzarle el oído” para confirmarle la muerte de su tío. Al saberlo, el campeón de la AAA corrió de inmediato a la casa de Silver King para informarle de lo sucedido al resto de su familia, argumentando que esta travesía “se le hizo eterna”.

La esposa de su tío, al saber la noticia, reaccionó de manera desfavorable, por lo que comenzó a dar todos los datos del fallecido en tanto mencionaba si, en algún momento, había tomado algo que hubiese acelerado su muerte. Al final, dicho altercado causó la tristeza innata de todos sus familiares y seres queridos.