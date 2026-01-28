¿El Super Bowl 2026 ya tiene un ganador? Esta es la FOTO que adelantó a los finalistas de la NFL

Comienza la cuenta regresiva para el momento más esperado para los amantes del futbol americano en México y el resto del mundo. El Super Bowl 2026 de la NFL está a la vuelta de la esquina y, como era de esperarse, las curiosidades y polémicas en torno a este juego han comenzado a aparecer desde ahora.

Será en dos semanas cuando se lleve a cabo el juego más importante que la NFL tiene en el año, mismo que enfrentará a los Patriotas de Nueva Inglaterra por la Conferencia Americana frente a los Halcones Marinos de Seattle en la Conferencia Nacional. Ahora bien, ¿es cierto que este Super Bowl ya estaba “arreglado”?

Teorías aseguran que el Super Bowl de la NFL estaba arreglado por esta foto

Las teorías de parte de algunos aficionados a la NFL sostienen que el Super Bowl 2026 ya estaba cantado desde antes de que iniciara la temporada, todo eso luego de una imagen promocional lanzada en septiembre del año pasado en donde aparecen todos los equipos del futbol americano profesional.

32 teams with February dreams. We’re so back. pic.twitter.com/3myEdLhOG8 — NFL (@NFL) September 4, 2025

En la imagen, que forma parte de una pieza de marketing convencional, se muestra una compilación de 32 jugadores de espaldas que reflejan a los 32 equipos de la NFL. Lo curioso de la foto es que los dos atletas más adelantados forman parte precisamente de los Patriotas (Drake Maye) y los Halcones Marinos (Sam Darnold).

Cabe mencionar que esta situación no ha sido ampliada en información por la NFL, por lo que todo sería un producto de la casualidad rumbo al Super Bowl 2026. En ese sentido, debes saber que Nueva Inglaterra llegó a este juego tras vencer a Denver, mientras que Seattle hizo lo mismo contra Los Ángeles Rams.

¿Cuándo, en dónde y a qué hora será el Super Bowl 2026 de la NFL?

Estamos a poco menos de dos semanas para que comience el juego más importante del futbol americano profesional, pues de acuerdo con el calendario de la NFL el Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se espera que el duelo comience después de las 17:00 horas, tiempo centro de México.