Super Bowl 2027: ¿Dónde será el siguiente Súper Tazón, tras la edición 2026?

Terminó la temporada 2026 de la NFL con el Super Bowl LX que enfrentó a Seattle Seahawks y New England Patriots y, a falta de un año, los equipos y aficionados ya comienzan a pensar en la siguiente campaña que celebrará el Super Bowl LXI en febrero del 2027.

Dónde se jugará el Super Bowl 2027

Falta poco más de un año, gran preparación y muchos partidos para que llegue el Super Bowl 2027, pero la sede y fecha ya está definida, dejando solo vacante a los dos equipos que se enfrentarán en el partido de la Final de la NFL buscando levantar el trofeo Vince Lombardi.

El Super Bowl 2027 será la edición 61 del gran partido de la NFL y volverá a jugarse en el estado de California, aunque esta se celebrará en la ciudad de Los Ángeles, ugar en el que se disputó el primer Súper Tazón de la historia en el que Green Bay Packers se coronó tras derrotar a Kansas City Chiefs.

SoFI Stadium será el escenario del Super Bowl 2027

El estadio elegido es el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, y será la segunda ocasión en cinco años que este lujoso inmueble recibe el Super Bowl.

La fecha elegida para este partido será el domingo 14 de febrero, siendo esta la primera vez que el juego se celebre en el Día de San Valentín, por lo que tendrá una atmósfera especial de romanticismo e intensidad deportiva.

La fecha y lugar están definidos y los equipos tendrán un año para prepararse para este gran partido, mientras que los organizadores también tendrán que hacer su parte para definir a los artistas invitados para el espectáculo del medio tiempo.

