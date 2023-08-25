CONCACAF mandará a uno de sus mejores árbitros a la Liga Árabe

La Superliga de Arabia Saudita sigue robándose la atención de todos con los grandes fichajes que ha logrado concretar pues empieza a tener cada vez más jugadores superestrellas del futbol europeo como: Neymar, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic y Cristiano Ronaldo.

Con el gran impacto que están teniendo, se espera que siga teniendo fichajes así de llamativos pues con los grandes salarios que ofrecen, los jugadores han puesto en su lista de interés el poder jugar en Arabia Saudita.

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Dentro de sus objetivos, han empezado a hacer fichajes de piezas fundamentales para que aumente la calidad para los jugadores estrellas y todos los aficionados. Es por eso, que la Superliga de Arabia Saudita tomó la decisión de poder traer árbitros de diferentes partes del mundo para tener mejores jueces en los partidos de la competición.

Hace unos días se pudo ver a un conocido de la Liga BBVA MX como el juez central del partido entre Al Ittihad, equipo donde juega Karim Benzemá, contra el Al Tae. Se trató del mexicano César Arturo Ramos.

Superliga de Arabia Saudita invita a árbitro de CONCACAF

Es por eso, que han decidido invitar a otro árbitro de CONCACAF para que se encargue de pitar un partido. La decisión fue poder contar con la participación del salvadoreño, Iván Barton, que es considerado como uno de los mejores en los últimos años.

El árbitro ha tenido ya la experiencia de poder pitar hace unas semanas en la Leagues Cup en el partido del Clásico de la Florida donde el Inter Miami de Lionel Messi se llevó la victoria.

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