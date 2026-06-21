El suplente de lujo que apunta a la bota de oro en el Mundial 2026

Deniz Undav consiguió un doblete importantísimo para que Alemania triunfara sobre Costa de Marfil. Además de significar la clasificación a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el delantero alemán tomó la cima de la tabla de goleadores y apunta a quedarse con la bota de oro del torneo más importante del mundo.

Undav suma tres goles, al igual que Lionel Messi de Argentina y Jonathan David de Canadá. Sin embargo, el delantero teutón tiene la posición de honor gracias a que suma dos asistencias. El argentino y el canadiense no tienen pases para gol y eso los pone en desventaja en la clasificación de goleadores con base en los criterios establecidos por la FIFA.

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Deniz Undav, el suplente de lujo de Alemania

Lo que ha hecho Deniz Undav en dos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es sorprendente porque ha logrado tres goles en apenas 69 minutos porque en los dos juegos de Alemania entró de cambio y se ha convertido en un suplente de lujo para el cuadro de Julian Nagelsmann.

Marcar goles en el Mundial es complicado y lo es aún más si se tienen minutos limitados como es el caso del delantero del Stuttgart de la Bundesliga. Solo otros tres jugadores han logrado marcar en sus primeros dos partidos al presentarse como jugadores de recambio. Tal fue el caso del mexicano Ricardo Peláez en Francia 1998; el neerlandés Memphis Depay en Brasil 2014; y el español Álvaro Morata en Qatar 2022.

Mr. Matchwinner! 😤



Deniz #Undav sticht schon wieder bei der WM und erzielt nach seiner Einwechselung zwei Tore gegen die Elfenbeinküste und sorgt für den 2:1-Sieg. Deutschland gewinnt damit auch das zweite Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft.

Brutal, Deniz!#VfB | #VfB1893 pic.twitter.com/OHWAetkHLE — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) June 20, 2026

El futbolista nacido en Varel, Alemania, hace casi 30 años, tuvo un desempeño destacado en la última temporada con el Stutgart. Undav consiguió 19 goles en la Bundesliga, tres en la Europa League y tres más en la Copa de Alemania. De por vida, tras pasar por el TSV Havelse, el Eintracht Brauncschweig, el SV Meppen, el Union Saint-Gilloise, y el Brighton, ha marcado 180 tantos y podría sumar aún más en lo que resta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.