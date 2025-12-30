Surfista dominó la ola más grande de la historia; esto se sabe de este impresionante récord

Para terminar el año parece que Rodrigo Koxa sueña con recuperar el récord mundial de la ola más alta jamás dominada. Y es que este surfista brasileño tenía ese registro en el pasado, sin embargo fue un alemán quien le arrebató la gloria. Sin embargo, en estos momentos se está haciendo una medición especial para saber si logró casi 30 metros de altura en esta región de Portugal.

¿Cuántos metros habría conseguido este surfista en la ola analizada?

Medios como Globo Esporte o Folha de S.Paulo han indicado que el entorno de Rodrigo confía en que el récord guinness le regresará su estatus del surfista con la ola más alta jamás dominada. Aunque él poseía dicho registro, fue Sebastian Steudtner quien se lo arrebató en 2020 con 26.21 metros de altura.

Se presume que en estos momentos las olas pueden ayudar a conseguir los récords de estos deportistas extremos. Incluso, aunque es más difícil, en enero y febrero Nazaré seguirá con sus siempre llamativas mareas dignas de película de terror. Por eso, se indica que la hazaña de Koxa se concretó el pasado viernes 19 de diciembre.

Paulo Vinicius Lopes fue el primer encargado de las mediciones de la ola de Rodrigo, y según sus primeras estimaciones, la ola que controló en la fecha ya mencionada podría alcanzar hasta los 29.15 metros. En estos días se concretará la medición oficial, pero hay buenas sensaciones para pensar en tener el récord mundial de nueva cuenta.

¿Cuáles son las reacciones de este surfista tras dominar la ola?

La medición de las olas se realiza a través del análisis de imágenes y videos por parte de paneles técnicos, que en estos momentos dependen del Guinness World Records y del Big Wave Challenge Group. Sin embargo, el brasileño comunicó lo siguiente en el que podría ser su glorioso día: “Cuando me metí en el tubo, sentí como si una máquina del tiempo me absorbiera. Cabría un autobús dentro”.