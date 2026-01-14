Sus valores de mercado bajaron más que nunca, pero gracias a ellos el Clausura 2026 tuvo un partidazo

Rogelio Funes Mori y Salomón Rondón son los futbolistas cuyos valores de mercado bajaron más que nunca, pero gracias a ellos el Pachuca contra León fue un partidazo de la jornada 2 del Clausura 2026 . Ambos delanteros se hicieron presentes en el marcador que terminó por favorecer a los Tuzos 2-1.

El nacionalizado mexicano y el venezolano volvieron a marcar en la Liga BBVA MX, ya que el primero de ellos solo anotó un gol el semestre pasado en la Leagues Cup 2025 con la Fiera, mientras que el segundo hizo lo propio tras su regreso al futbol mexicano, luego de estar cedido en el Real Oviedo de España .

Rogelio Funes Mori descontó para el León en el duelo ante Pachuca.|Club León Oficial

Clausura 2026: Los precios de los jugadores que bajaron más que nunca en el mercado

1. Rogelio Funes Mori

El nacido en Argentina, pero nacionalizado mexicano, es el máximo goleador en la historia de Rayados de Monterrey, club con el que tocó la gloria y alcanzó su precio más alto que fue de 8 millones de euros (casi 166 millones de pesos) a principios de 2020, según Transfermarkt.

Sin embargo, el “Mellizo” ha venido de más a menos en su carrera futbolística, pues después de salir del conjunto regio llegó a Pumas, donde pasó sin pena ni gloria. Este es su segundo torneo con León, el cual promete ser alentador al sumar ya 2 goles: uno en pretemporada y el otro en el Clausura 2026. Actualmente, su valor en el mercado es de 450 mil euros (9.3 millones de pesos).

2. Salomón Rondón

El venezolano es un jugador con una basta trayectoria internacional, pues ha jugado en las ligas top de mundo, como lo es la española con el Málaga y la inglesa con el Newcastle y el West Bromwich, club en el que fue tasado en 17 millones de euros (352.6 millones de pesos) en 2017.

Salomón Rondón se estrenó con Pachuca en su regreso a la Liga BBVA MX.|Club Pachuca Tuzos

Pachuca lo fichó en enero de 2024 y en verano de 2025 fue cedido a préstamo al Real Oviedo de España. Hoy, a sus 36 años, regresó a los Tuzos para encarar el Clausura 2026 con un precio en el mercado de 400 mil euros (8.2 millones de pesos).