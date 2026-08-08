¿Pumas ya está eliminado de la Leagues Cup? Esto se sabe tras la derrota ante Cincinnati
El conjunto universitario ligó su segunda derrota consecutiva en dicho torneo, resultado que lo dejó sobre la lona
Pumas no pudo evitar la derrota de 2-0 ante Cincinnati en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, en la cual Lionel Messi podría ser baja por el fallecimiento de su padre. Con este resultado, el conjunto universitario está eliminado al sumar 2 descalabros consecutivos.
El equipo de la UNAM suma 0 puntos en la Leagues Cup 2026 tras perder ante Cincinnati, duelo que tuvo un retraso. Los goles del club de la MLS llegaron en los tiempos agregados de cada uno de los tiempos. Además, les anularon un gol a los estadounidenses en el arranque del encuentro.
Pumas, el peor equipo de la Leagues Cup 2026
Pumas es el peor equipo de la Leagues Cup 2026 al sumar 2 descalabros, por lo que se ubica hasta el fondo de la tabla de la Liga BBVA MX con 0 puntos. Pero lo más preocupante de ello es que no ha marcado ningún gol, pese a que en la última jornada del Apertura 2026 le metió 5 anotaciones a Juárez FC.
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Por ello, la UNAM tiene una diferencia de -5 goles. El fondo de la tabla lo comparte junto con Atlas y Pachuca, los cuales también suman 2 derrotas consecutivas y están eliminados de la competencia, a falta de que se dispute una jornada.
El próximo partido de Pumas en la Leagues Cup
El conjunto universitario disputará su último partido de la Leagues Cup 2026 este martes 11 de agosto contra Columbus Crew a las 5:30 de la tarde (hora centro de México). Si bien el equipo mexicano ya está eliminado de la competencia, deberá ganar para no culminar su participación al fondo de la tabla y como el peor equipo del torneo.
Pumas regresará al torneo mexicano el 16 de agosto, cuando reciba en casa a los Gallos Blancos. El partido está pactado a disputarse a las 12 de la tarde en el Estadio CU.