ÚLTIMA HORA: Suspenden partido del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El encuentro entre el Atlante y Club León programado para disputarse este viernes 28 de agosto a las 19:00 horas correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, ha sido suspendido debido a las condiciones meteorológicas adversas que impiden su disputa.

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Partido entre Atlante vs León fue suspendido por mal clima

A través de sus redes sociales, la Liga BBVA MX informó que, en apego a indicaciones de Protección Civil, el encuentro entre el Atlante y Club León fue suspendido debido a amenaza de tormenta eléctrica y se reanudará a la brevedad.

"La LIGA BBVA MX informa que, con base en la recomendación de Protección Civil, y salvaguardando la integridad de todos los presentes, el partido Atlante vs Club León, a disputarse esta noche en el Estadio Banorte, retrasará su inicio por tormenta eléctrica. Actualizaremos la hora de inicio una vez que se tengan las condiciones", señaló la Liga BBVA MX en un mensaje compartido en sus redes sociales.