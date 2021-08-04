Sydney McLaughlin impone récord mundial en los 400 metros con vallas

Con apenas 21 años de edad, la estadounidense Sydney McLaughlin ha escrito su nombre con letras de oro en el olimpo. La atleta conquistó los 400 metros con vallas en una carrera muy emocionante en la que impuso un nuevo récord mundial.

Estados Unidos se quedó con el 1-2 en los 400 metros con vallas, pues detrás de Syndey McLaughlin entró Dalilah Muhammad y Femke Bol de Países Bajos fue quien se quedó con la medalla de bronce en la prueba.

Juegos Z | México cae ante Brasil y ya piensan en el bronce

Bol estableció también un récord pero para Europa, al haber terminado con un tiempo de 52.03. Por su parte, McLuaghlin rompió su propia plusmarca en la que ha sido nombrada la carrera más rápida de la historia.

Te puede interesar: La emotiva despedida de Rommel Pacheco de los Clavados

Sydney McLaughlin de quinto puesto a podio olímpico

La carrera de Sydney McLuaghlin comenzó desde mucho antes que Tokyo 2020. La estadounidense terminó en el quinto puesto en Río 2016. En dicha edición de los Juegos Olímpicos, se convirtió en la atleta más joven en formar parte de la delegación de Estados Unidos, desde 1972.

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fueron crueles para McLaughlin que llegó con apenas 16 años y su sueño terminó en semifinales, donde quedó quinto. Sin embargo, eso le sirvió para forjar carácter y experiencia.

En junio del 2021 durante las pruebas olímpicas, Sydney McLaughlin había establecido el récord mundial con un tiempo de 51.90, derrotando a la campeona Dalilah Muhammad, quien era poseedora de la plusmarca anteriormente.

Ahora en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Sydney McLaughlin cruzó la línea de meta con un tiempo total de 51.46, bajando considerablemente la marca que ella misma había establecido. La reacción de la estadounidense al ver fue única, pues se quedó tirada mirando hacia las pantallas, como si no lo pudiera creer.

Te puede interesar: Gabriela Agúndez brilla en Tokyo 2020 tras superar el Covid