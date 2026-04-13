Cruz Azul tiene un grave problema: LAFC usó esta táctica maestra para el partido y podría perjudicarles

Así como muchos se preguntan qué necesitan Club América y Cruz Azul para jugar las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, muchos aficionados del equipo azul están atentos a la actualidad de Los Angeles FC, sabiendo que se enfrentan este martes 14 de abril y que tienen todas las ventajas imaginables. De hecho, LAFC usó una táctica maestra para la vuelta.

Mientras un ex Cruz Azul podría regresar a la Selección Nacional de México, el equipo de La Noria se concentra en la revancha por Concachampions tras el empate contra América en el Clásico Joven de la Jornada 14 del Clausura 2026. Justamente por haber jugado ante las Águilas, Nicolás Larcamón puso titulares. En cambio, LAFC llega descansado.

Nicolás Larcamón revela el sacrificio que le demanda ser entrenador de Cruz Azul|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

Resulta que el entrenador de LAFC, Marc Dos Santos, decidió poner suplentes en el partido frente al Portland Timbers por la Major League Soccer (MLS). Así, los angelinos llegan con mucho más descanso que los de la CDMX al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Además, claro, la ida terminó 3-0 a favor de los estadounidenses.

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LAFC le dio descanso a 10 de sus 11 titulares, incluyendo a estrellas como Heung-Min Son, David Martínez y Hugo Lloris, entre otros. Apenas Denis Bouanga jugó ambos encuentros.

LACF 3-0 CAZ|Mexsport

¿Cuándo juega Cruz Azul contra LAFC en la Concachampions 2026?

El partido de Cruz Azul frente al LAFC por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se jugará este martes 14 de abril a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. Allí el equipo de Nicolás Larcamón quiere conseguir seguir en la competencia y lograr defender la corona.

¿Qué necesita Cruz Azul para pasar a la semifinal de la Concacaf Champions Cup 2026?

Tras el 3-0 en contra en California, Cruz Azul recibe a LAFC con la necesidad de ganar por una diferencia de 4 goles. Una victoria 3-0 sería el único resultado que llevaría el encuentro al alargue (y posteriores penales). Una victoria con goles en contra por 3 goles o menos, le daría la clasificación al equipo de Los Ángeles.

A priori, parece muy complejo que Cruz Azul pueda dar vuelta la ecuación, pero intentará lograr la hazaña, incluso aunque LAFC dejó descansar a 10 de sus 11 titulares, una estrategia que podría traerle problemas a La Máquina.

