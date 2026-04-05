Erik Lira dejaría Cruz Azul tras la Copa Mundial de la FIFA; estos 4 clubes de Europa pelean por su fichaje

Erik Lira se ha afianzado como titular en Cruz Azul y es un hecho que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 representando a México. El mediocampista fue titular contra Portugal y Bélgica durante la fecha FIFA de marzo y, de no presentar complicaciones externas a lo futbolístico, será uno de los convocados por Javier Aguirre para disputar el torneo mundialista. Su nivel es tan excepcional que 4 clubes de Europa pujan por él.

Uno de los equipos que más fuerte ha sonado por el fichaje de Lira en estos últimos días es el Feyenoord de los Países Bajos. Cabe destacar que el conjunto neerlandés tiene una buena relación con la directiva de Cruz Azul, ya que existe el antecedente por el canterano Santiago Gimenez, hoy en el AC Milan. Sin embargo, existen otros tres equipos que tendrían al capitán de La Máquina en carpeta de cara al mercado de verano.

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Los otros 3 clubes que buscan el fichaje de Erik Lira

Diversos reportes indican que el pivote de 25 años está en la órbita del Benfica de Portugal y del Valencia y Sevilla de España. Desde hace tiempo, Erik Lira viene destacando con Cruz Azul, pero su gran presente en la Selección Mexicana lo ha puesto sobre el plano internacional. Es un hecho que, probablemente, el futbolista abandone la Liga BBVA MX una vez finalice la Copa del Mundo.

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Hay que resaltar que ninguno de los equipos mencionados ha avanzado concretamente por el fichaje de Lira, ya que solo se tratan de rumores. No obstante, los agentes del jugador de Cruz Azul ya han comenzado a incursionar en el mercado europeo, por lo que solo es cuestión de tiempo para que deje el futbol mexicano y tenga su primera experiencia en el Viejo Continente.

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El dinero que Cruz Azul podría recibir por Erik Lira

Lira definirá su futuro futbolístico una vez finalice el Mundial 2026. A favor de Cruz Azul es que recibirá una gran cantidad de dinero por su venta, o al menos eso lo indica su valor de mercado. De acuerdo a la información que comparte la plataforma Transfermarkt, el mediocampista defensivo está tasado en 12 millones de euros, monto que será una referencia del dinero que podría ingresar a La Noria con su salida.

