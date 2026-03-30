Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA

La actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se detuvo este fin de semana debido al parón por Fecha FIFA para dar lugar a los partidos, tanto de la Selección Mexicana, como del resto de representativos internacionales que se enfrentaron en compromisos amistosos.

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Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX se detuvo entre la Jornada 12 y 13 del Clausura 2026 y el próximo 3 de abril se retomará la actividad con los encuentros entre el Puebla vs Juárez, Necaxa vs Mazatlán y Tijuana vs Tigres.

Las Chivas se mantienen como el mejor equipo de la competencia al sumar 30 puntos, producto de 10 victorias y apenas dos derrotas, pero en su próximo enfrentamiento tendrá una dura prueba ante los Pumas que quieren seguir escalando posiciones en la tabla.

El Rebaño Sagrado le saca tres puntos de ventaja a Cruz Azul que luce como uno de los favoritos para llegar a la Final del Clausura 2026, mientras que el Toluca se mantiene como el único equipo invicto en lo que va del torneo.

|Instagram: Toluca

Tabla general del Clausura 2026

Chivas - 30 puntos Cruz Azul - 27 puntos Toluca - 26 puntos Pumas - 23 puntos Pachuca - 22 puntos Atlas - 18 puntos Tigres - 17 puntos América - 17 puntos Rayados - 14 puntos Juárez - 14 puntos Necaxa - 13 puntos León - 13 puntos Tijuana - 12 puntos Puebla - 12 puntos Atlético de San Luis - 11 puntos Mazatlán - 11 puntos Querétaro - 8 puntos Santos Laguna - 8 puntos

Partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

Viernes 3 de abril | Puebla vs Juárez

Viernes 3 de abril | Necaxa vs Mazatlán

Viernes 3 de abril | Tijuana vs Tigres

Sábado 4 de abril | Rayados vs Atlético de San Luis

Sábado 4 de abril | Querétaro vs Toluca

Sábado 4 de abril | Cruz Azul vs Pachuca

Sábado 4 de abril | León vs Atlas

Sábado 4 de abril | Santos Laguna vs América

Domingo 5 de abril | Chivas vs Pumas

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