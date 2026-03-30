Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras el parón por Fecha FIFA
La Liga BBVA MX no tuvo actividad este fin de semana por los partidos de Selección Mexicana
La actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se detuvo este fin de semana debido al parón por Fecha FIFA para dar lugar a los partidos, tanto de la Selección Mexicana, como del resto de representativos internacionales que se enfrentaron en compromisos amistosos.
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Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte
Así va la tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX se detuvo entre la Jornada 12 y 13 del Clausura 2026 y el próximo 3 de abril se retomará la actividad con los encuentros entre el Puebla vs Juárez, Necaxa vs Mazatlán y Tijuana vs Tigres.
Las Chivas se mantienen como el mejor equipo de la competencia al sumar 30 puntos, producto de 10 victorias y apenas dos derrotas, pero en su próximo enfrentamiento tendrá una dura prueba ante los Pumas que quieren seguir escalando posiciones en la tabla.
El Rebaño Sagrado le saca tres puntos de ventaja a Cruz Azul que luce como uno de los favoritos para llegar a la Final del Clausura 2026, mientras que el Toluca se mantiene como el único equipo invicto en lo que va del torneo.
Tabla general del Clausura 2026
- Chivas - 30 puntos
- Cruz Azul - 27 puntos
- Toluca - 26 puntos
- Pumas - 23 puntos
- Pachuca - 22 puntos
- Atlas - 18 puntos
- Tigres - 17 puntos
- América - 17 puntos
- Rayados - 14 puntos
- Juárez - 14 puntos
- Necaxa - 13 puntos
- León - 13 puntos
- Tijuana - 12 puntos
- Puebla - 12 puntos
- Atlético de San Luis - 11 puntos
- Mazatlán - 11 puntos
- Querétaro - 8 puntos
- Santos Laguna - 8 puntos
Partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026
- Viernes 3 de abril | Puebla vs Juárez
- Viernes 3 de abril | Necaxa vs Mazatlán
- Viernes 3 de abril | Tijuana vs Tigres
- Sábado 4 de abril | Rayados vs Atlético de San Luis
- Sábado 4 de abril | Querétaro vs Toluca
- Sábado 4 de abril | Cruz Azul vs Pachuca
- Sábado 4 de abril | León vs Atlas
- Sábado 4 de abril | Santos Laguna vs América
- Domingo 5 de abril | Chivas vs Pumas
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