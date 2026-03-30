¡Está de vuelta! Luis Chávez regresó a las canchas tras nueves meses de su lesión

Luego de una larga ausencia de las canchas por lesión, finalmente este domingo 29 de marzo Luis Chávez pudo volver a la actividad en el partido amistoso que enfrentó su equipo, el Dynamo de Moscú, en contra del FC Tver que terminó con victoria de 5-0, lo que abre la puerta a una posible convocatoria para la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Luis Chávez vuelve a las canchas tras su lesión

Una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda dejó a Luis Chávez nueve meses fuera de actividad luego de que se sometiera a una cirugía, pero finalmente este domingo pudo disputar minutos con su equipo.

El centrocampista mexicano se lesionó durante un entrenamiento previo a la Copa Oro 2025 mientras se encontraba concentrado con la Selección Mexicana, por lo que se ha perdido prácticamente toda la temporada con el Dynamo de Moscú en la Premier League Rusa.

El regreso de Chávez a la actividad fue celebrado por su equipo y compartido a través de sus redes sociales en donde le dieron la bienvenida a las canchas después de una larga ausencia.

"Lo más destacado está en la primera foto. ¡Bienvenido de nuevo, Luis!", escribió el conjunto ruso.

Chávez ya había sido convocado en los partidos más recientes del Dynamo de Moscú en la Premier League de Rusia, pero no había sido considerado por el entrenador para su ingreso.

Luce lejano el sueño, pero Luis Chávez buscará recuperar el ritmo y sumarse a la convocatoria final de Javier Aguirre que integrará la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 que comenzará el próximo 11 de junio.

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