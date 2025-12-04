LaLiga denuncia cánticos violentos e insultos en juegos de la jornada 19

La jornada 19 de LaLiga, adelantada debido a la próxima Supercopa, dejó un sabor amargo más allá de lo futbolístico. Y es que la propia liga española presentó una denuncia formal tras detectar insultos graves y cánticos violentos en dos de los partidos más atractivos del fin de semana: el Athletic Club vs. Real Madrid y el Barcelona vs. Atlético de Madrid.

El informe, elaborado por LaLiga, detalla nueve incidencias ocurridas en San Mamés, donde un sector de la afición local dirigió insultos directamente contra jugadores del Real Madrid.

Cantos polémicos a jugadores del Real Madrid

Entre los cánticos registrados destacan frases como "Asensio muérete, Asensio violador" y "Vinicius subnormal", además de repetidos "tonto, tonto".

Estas expresiones fueron proferidas desde la nueva grada popular de animación del Athletic, un espacio que en teoría busca fomentar el ambiente positivo, pero que en este caso quedó señalado por comportamientos que cruzan toda línea de respeto.

Además, el reporte también señala insultos dirigidos al propio club blanco, confirmando que varios grupos de aficionados se sumaron a los cánticos ofensivos durante diferentes momentos del partido. Para LaLiga, este tipo de episodios refuerza la necesidad de herramientas más fuertes para combatir la violencia verbal en los estadios.

Barsa-Atlético también registró cánticos ofensivos

El otro encuentro bajo la lupa fue el Barcelona vs. Atlético de Madrid, donde se registraron insultos desde ambas aficiones. De acuerdo con la denuncia, un grupo de seguidores locales lanzó cánticos ofensivos contra el equipo rojiblanco en dos ocasiones.

Por su parte, los aficionados visitantes también entonaron frases insultantes dirigidas al Barça en tres momentos distintos de la primera mitad. Estos incidentes, aunque menos numerosos que los ocurridos en Bilbao, también forman parte del expediente presentado por LaLiga ante las autoridades competentes.

La organización reiteró que, a través de su plataforma LALIGAVS, recibe reportes e información de los propios aficionados sobre violencia y comportamientos indebidos en los estadios.

Esta herramienta, junto con el monitoreo constante, forma parte de la estrategia para reducir la violencia y fomentar un ambiente seguro para todos. Sin embargo, desde hace años LaLiga insiste en que necesita más competencias y mayor capacidad sancionadora para enfrentar el problema de raíz.

Por ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades disciplinarias, que deberán analizar la denuncia y determinar las medidas correspondientes. Una vez más, el futbol español queda marcado por comportamientos que nada tienen que ver con la pasión por el deporte.

