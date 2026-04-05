Chivas empata de último minuto a Pumas con polémica incluida

Un polémico penal de último minuto le dio a las Chivas el empate a 2-2 ante Pumas este domingo 5 de abril en el cierre de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Hormiga González apareció en la segunda mitad para igualar los cartones en favor del Rebaño Sagrado, mientras que para Pumas convirtió Uriel Antuna y un autogol de José Castillo.

Chivas y Pumas cerrarán la actividad de la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo 5 de abril cuando se enfrenten en partido a disputarse en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara en donde el Rebaño Sagrado buscará extender su ventaja en la cima de la tabla, mientras que los Felinos buscan escalar posiciones.

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