3 razones por las que Pumas es el amplio FAVORITO a ganar el título del Clausura 2026

La última jornada dentro del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX fue una de las más atípicas y extrañas de los últimos años, y pese al resultado obtenido por Pumas, el conjunto de la UNAM se mantiene como uno de los principales candidatos a llevarse el título por estas tres razones.

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A pesar de un inicio un tanto complicado tanto a nivel nacional como en la Concachampions, la realidad es que Pumas se ha establecido como un equipo importante en el Clausura 2026, por lo que, por increíble que parezca, tiene serias oportunidades de quedarse con el título.

¿Por qué Pumas es favorito a ganar el título del Clausura 2026?

Convencimiento de su DT: Después de muchas críticas en su contra, todo parece indicar que la situación se ha tornado favorable para un Efraín Juárez que, a base de enjundia, ha convencido a sus jugadores de lo que pueden lograr en el campo partido a partido.

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No tendrá bajas por el Mundial : A diferencia de lo que ocurre con otros equipos como Chivas, Toluca, Cruz Azul y América, Pumas no tendrá ninguna baja para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , lo cual le abre muchas posibilidades de que, con plantel completo, pueda trascender en el campo.

: A diferencia de lo que ocurre con otros equipos como Chivas, Toluca, Cruz Azul y América, , lo cual le abre muchas posibilidades de que, con plantel completo, pueda trascender en el campo. Irregularidad de otros candidatos al título: Un punto a destacar de Pumas en este cierre de torneo es que ha mantenido cierta regularidad a diferencia de escuadras como los celestes o los azulcremas. Si esta situación se mantiene en el cierre de la temporada regular, seguramente podrán asustar a más de un equipo de la parte alta de la tabla general.

¿Cuáles son los próximos partidos de Pumas en el Clausura 2026?

Después de disputarse 13 jornadas del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, vale decir que los Pumas de la UNAM volverán al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar la fecha 14 ante Mazatlán. El duelo se llevará a cabo el domingo 12 de diciembre a las 12 del día.