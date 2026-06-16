Así va la tabla de goleadores tras el día 5 del Mundial 2026

La tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue modificada en el día 5 del torneo gracias a un doblete espectacular de Elijah Just. El delantero neozelandés fue clave para que su país empatará contra Irán y tomara el liderato del Grupo G. Aún quedan dos días para que termine le primera jornada y la carrera por la bota de oro se modificará aún más.

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Elijah Just, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Nueva Zelanda obtuvo un empate importantísimo con Irán y lo logró gracias a que Elijah Just anotó dos veces contra el combinado asiático. El delantero del Motherwell de la primera división escocesa marcó al 7’ y al 54’ para que los oceánicos tuvieron ventajas momentáneas. Con esto, el nacido en Palmerston North llegó a 11 goles con su selección y su valor aumentará.

Kai Havertz, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Kai Havertz está entre los mejores jugadores en la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras firmar un doblete en la contundente victoria de Alemania sobre Curazao. El atacante del Arsenal se hizo presente en el marcador al 45+5' y al 88', siendo una de las figuras en la aplastante goleada del conjunto germano frente al representativo de la CONCACAF.

Folarin Balogun, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Folarin Balogun es uno de los cuatro jugadores con dos goles en la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras firmar un doblete en la contundente victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay. El delantero del AS Mónaco fue determinante desde la primera mitad: abrió el marcador tras una asistencia de Christian Pulisic y posteriormente amplió la ventaja gracias a un servicio de Malik Tillman, encaminando el triunfo del conjunto de las Barras y las Estrellas.

Yasin Ayari, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El cuarto lugar en la tabla de goleadores lo ocupa el sueco Yasin Ayiri, quien brilló con dos anotaciones en la aplastante victoria de Suecia sobre Túnez. El atacante del Brighton, de ascendencia tunecina, marcó tanto el primer como el último gol del encuentro con dos espectaculares disparos de larga distancia. Sin embargo, pese a la calidad de su primera anotación, Ayiri optó por no festejarla en señal de respeto a sus raíces familiares.

Deniz Undav, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Deniz Undav tuvo una participación decisiva en el tramo final de la goleada de Alemania sobre los curazoleños al involucrarse directamente en tres de los últimos tantos de su selección. El delantero del Stuttgart asistió quinto gol del encuentro, obra de Nathaniel Brown, y posteriormente colaboró también en el séptimo tanto, que fue convertido por Kai Havertz. Entre ambas asistencias, Undav también logró hacerse presente en el marcador al firmar el sexto gol con un potente disparo de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta rival.

Además, hay otros 34 jugadores con un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Abdulelah Al-Amri, Maximiliano Araujo, Emam Ashour, Ramin Rezaeian, Mohammad Mohebi, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Vinicius Jr., Giovanni Reyna, Cyle Larin, Oh Hyeon-gyu, Mauricio, Nestory Irankunda, Jovo Lukic, Jamal Musiala, Felix Nmecha, John McGinn, Ismaeël Saibari, Ladislav Krejci, Connor Metcalfe, Livano Comenencia, Nico Schlotterbeck, Breel Embolo, Amad Diallo, Crysencio Summerville, Virgil Van Dijk, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Omar Rekik, Aleksander Isak, Viktor Gyokeres, Mattias Svanberg y Hwang In-Beom y Nathaniel Brown.