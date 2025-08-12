Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la jornada 4 de la Liga BBVA MX

El Apertura 2025 ya tiene a su primer líder sólido en la tabla de goleo. Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul , volvió a hacerse presente en el marcador durante la Jornada 4 y alcanzó los cinco tantos, dejando atrás a Germán Berterame (Monterrey), quien se queda con cuatro. La anotación del “Cuate” no solo le dio a su equipo un impulso en la clasificación general, sino que también lo coloca en una posición privilegiada en la carrera por el campeonato de goleo.

Te puede interesar: ¡Rayados golea al León en la Jornada 3 y se acerca a lo alto de la tabla general!

Resumen del partido: Tigres 7-0 Puebla | Jornada 4 | Apertura 2025

Sepúlveda ha mostrado una capacidad letal para aparecer en el momento justo, y aunque en esta ocasión marcó de penal, su racha comienza a recordar a las temporadas de grandes artilleros cementeros. La presión ahora recae sobre Berterame, quien ha mantenido un ritmo constante, pero que no pudo sumar en esta última jornada.

Cazadores al acecho

La tercera posición la comparten Helinho (Toluca) y Jonathan Herrera (Tigres) con tres goles cada uno. El brasileño ha sido una de las revelaciones ofensivas del torneo, mientras que Herrera se benefició de la goleada histórica de Tigres por 7-0 ante Puebla , firmando un doblete que lo catapultó en la clasificación.

Más atrás, un nutrido grupo de futbolistas suma dos anotaciones y espera su oportunidad para escalar. Entre ellos, Brian Rodríguez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Jhonder Cádiz (Pachuca), João Paulo Dias Fernandes (Toluca), João Pedro Geraldino dos Santos Galvão (Atlético San Luis) y Jorge Ruvalcaba (Pumas).

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Tigres confirma cambio de fecha en partido del Apertura 2025

Tabla de goleo Apertura 2025 – Jornada 4

Posición Jugador Equipo Goles 1 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 5 2 Germán Berterame Monterrey 4 3 Helinho Toluca 3 3 Jonathan Herrera Tigres UANL 3 5 Brian Rodríguez América 2 5 Carlos Rodríguez Cruz Azul 2 5 Jhonder Cádiz Pachuca 2 5 João Paulo Dias Fernandes Toluca 2 5 João Pedro Geraldino dos Santos Atlético San Luis 2 5 Jorge Ruvalcaba Pumas 2

Una batalla que apenas empieza

Con varias jornadas por delante, la lucha por el liderato goleador promete emociones fuertes. Sepúlveda ha demostrado que puede marcar en cualquier escenario, pero el torneo aún guarda partidos clave donde Berterame, Helinho o Herrera podrían arrebatarle la cima. La batalla por el goleo está encendida y ningún delantero parece dispuesto a ceder terreno.

