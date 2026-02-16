ÚLTIMA HORA: América vs Monterrey se jugará con contingencia ambiental

El partido entre Club América Femenil y Monterrey Femenil de la Liga BBVA MX Femenil se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras permanece activa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis(CAMe) informó que la medida se aplicó tras registrarse concentraciones elevadas de ozono que superaron los límites establecidos en la normatividad vigente, afectando a la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como parte de un protocolo coordinado entre los gobiernos de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

El encuentro se mantiene programado y se jugará con normalidad en el inmueble capitalino, no obstante, las autoridades ambientales reiteraron las recomendaciones a la población, entre ellas evitar actividades físicas prolongadas al aire libre en horarios de alta radiación solar, reducir el uso del automóvil y mantenerse atenta a los avisos oficiales, mientras continúa el monitoreo permanente de la calidad del aire hasta que los niveles de ozono desciendan por debajo de los parámetros establecidos.

