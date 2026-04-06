Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 13 del Clausura 2026

La pelea por el título de goleo en la Liga MX volvió a moverse y está más ardiente que nunca.

Lo que parecía un liderato controlado por Joao Pedro tras anotar ante Rayados, terminó por sacudirse en esta Jornada 13. Armando “la Hormiga” González apareció en el momento exacto, marcó un doblete ante Pumas y alcanzó la cima.

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Joao Pedro responde, pero Armando González hace lo propio

El delantero de Guadalajara Armando González llegó a 12 goles y empató a Joao Pedro en lo más alto. Un golpe en la mesa en la lucha por el campeonato de goleo.

Primero, el atacante del Atlético de San Luis había vuelto a marcar para tomar aire después de varias semanas sin gol. Parecía suficiente para mantener distancia, pero en el último duelo de la Jornada 13, 'La Hormiga' marcó de cabeza y luego desde el punto penal ante los Pumas, superando a Joao Pedro en la cima.

Y lo hizo como lo ha hecho todo el torneo: apareciendo cuando su equipo más lo necesita.

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La Hormiga no afloja

Armando González sigue en su mejor estado futbolístico con 12 goles y es el principal candidato a pelear el título hasta el final junto a Joao Pedro.

Marcó en esta jornada cuando su equipo más lo necesitaba, y su constancia lo mantiene ahí. No es una racha, es un torneo completo sólido. Y en una tabla tan cerrada eso marca la diferencia.

Detrás del liderato, hay varios nombres que siguen en la pelea. Jugadores como Paulinho del Toluca, Diber Cambindo y Kevin Castañeda se mantienen con 6 goles, mientras que otros como Paradela, Rondón y Ruvalcaba siguen sumando desde atrás.

No están tan lejos. Y con varias jornadas por delante, cualquier racha puede cambiarlo todo.

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Así está la tabla de goleo tras la Jornada 13

Pos Jugador Club Goles Minutos Promedio 1 Armando González Guadalajara 12 1026 85.60 2 Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 11 1170 106.36 3 Joao Paulo Dias Toluca 6 941 156.83 4 Diber Cambindo León 6 919 153.17 5 Kevin Castañeda Tijuana 6 1065 177.50 6 José Paradela Cruz Azul 5 937 187.40 7 Salomón Rondón Pachuca 5 961 192.20 8 Olavio Vieira Pumas 5 810 162.00 9 Arturo González Atlas 5 898 179.60 10 Javier Ruiz Necaxa 5 430 86.00

La diferencia es mínima y el calendario empieza a apretar. Un par de jornadas sin gol te sacan de la pelea. Un par de partidos encendido te meten de lleno, y eso es justo lo que están demostrando Armando González y Joao Pedro, en su intensa lucha por la cima.