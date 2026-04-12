¿El fan número uno? El hijo de Gignac sorprende al pedirle una foto a la ‘Hormiga’ González (VIDEO)

Un video se ha vuelto viral en las últimas horas, donde el máximo referente e ídolo de los Tigres, André-Pierre Gignac, dejó de lado su faceta de goleador para convertirse en el fotógrafo personal de su hijo, quien no ocultó su emoción al conocer a la sensación del momento en Chivas de Guadalajara: Armando 'La Hormiga' González.

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

¿Cómo fue el acercamiento del hijo de Gignac y la Hormiga González?

El encuentro, que tuvo lugar después del choque entre tapatíos y regiomontanos, capturó un momento de genuina deportividad. En las imágenes se observa cómo el pequeño hijo del astro francés va hacia el joven delantero del Guadalajara, quien se ha ganado el cariño de la afición del Rebaño Sagrado, así como de todo México, a base de goles decisivos y un carisma natural.

Lo que más llamó la atención de los internautas no fue solo la presencia del menor, sino la disposición de Gignac. El "10" de los Tigres, con una sonrisa en el rostro, tomó el teléfono celular para inmortalizar el momento, encuadrando la foto perfecta entre su heredero y el nuevo ídolo rojiblanco.

¡Admiración mutua y humildad! 🫡🐯🐐



André Pierre Gignac le tomó una foto a su hijo André Jr. con Armando ‘Hormiga’ González y ambos se saludaron al terminar el encuentro. pic.twitter.com/CfqqbASMRN — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) April 12, 2026

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Este detalle no es menor. Ver a una leyenda de la magnitud de Gignac reconocer el impacto de un joven como La Hormiga habla del respeto mutuo que existe en el gremio. Armando González, quien recientemente le arrebató puntos vitales a Pumas con un doblete y ha sido pieza clave en el esquema de Chivas, recibió al niño con total humildad, posando para la lente del francés, pese haber perdido su equipo por goleada ante los felinos.

Para Armando González, este torneo ha sido el de su consagración mediática. No solo cuenta con el respaldo de la directiva y la afición, sino que ahora parece contar con fans dentro de las familias más icónicas del futbol regiomontano.

El video cierra con un apretón de manos entre Gignac y González, un relevo simbólico de talento en nuestra liga.

