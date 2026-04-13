¡ÚLTIMA HORA!: América sufre humillante derrota 8-0

El Club América Femenil disputó un partid internacional ante el Corinthians por el tercer lugar de la Teal Rising Cup disputado este domingo 12 de abril en Kansas City; sin embargo sufrieron una bochornosa derrota al caer por 8-0 ante las brasileñas.

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América sufre humillante derrota 8-0 ante Corinthians

El Club América Femenil fue superado ampliamente en la segunda mitad por el Corinthians en compromiso por el tercer lugar de la Teal Rising Cup que dejó en evidencia la superioridad del conjunto amazónico.

Las Águilas resistieron hasta el minuto 43 el empate sin goles, pero el Corinthians se adelantó por conducto de Gabi Zanotti antes de concluir la primera mitad.

El complemento fue devastador para las americanistas y al recibir los siete goles restantes con anotaciones de Jaqueline Ribeiro (54', 67'), Paola García (63'), Leticia Monteiro (75'), Carol Nogueira (80', 83') y Ariel Godoi (89').

El América Femenil había hecho una actuación decorosa en el compromiso de las Semifinales de la Teal Rising Cup al caer por la mínima diferencia ante el Palmeiras Femenil en un parejo encuentro que había dejado buenas sensaciones sobre las azulcremas.

Cabe señalar que el América afrontó este torneo con varias bajas por lesión y de jugadoras que fueron convocadas por selección ante la Fecha FIFA Femenil de abril.

América volverá a México para disputar su último partido de la Fase Regular del Clausura 2026 ante el Pachuca ya con el boleto a la Liguilla en la mano.

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