OFICIAL: Partido en New York es POSPUESTO por mal clima HOY

El esperado segundo enfrentamiento de la serie entre los New York Yankees y los Los Angeles Dodgers, que estaba programado para este sábado 18 de julio, en el Yankee Stadium, ha sido pospuesto oficialmente debido al mal clima y la lluvia constante en el Bronx.

La Major League Baseball (MLB) activó rápidamente su plan de contingencia, el encuentro se repondrá este domingo 19 de julio como parte de una doble cartelera. El primer juego (la reposición de hoy) arrancará a las 10:35 am (tiempo del Centro de México), mientras que el segundo compromiso cerrará la jornada tras abrirse nuevamente las puertas del estadio a las 5:30 pm (tiempo del Centro de México).

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¿Peligra la Copa Mundial de la FIFA con suspenderse?

Mientras que en el diamante del béisbol una lluvia constante es motivo suficiente para detener la acción, en el mundo del futbol las reglas operan de manera distinta.

Los protocolos establecen que los partidos de la Copa del Mundo solo se suspenden bajo condiciones climáticas extremas que pongan en riesgo la integridad de los jugadores (como tormentas eléctricas severas) o si la cancha queda completamente inundada. A diferencia de las Grandes Ligas, una precipitación regular no detiene el reloj en el balompié.

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El clima para mañana 19 de julio y la situación de los equipos

Para la doble cartelera dominical, los pronósticos meteorológicos en Nueva York indican una mejora significativa. Se espera que el sistema de tormentas ceda, dejando cielos mayormente nublados pero con una probabilidad de lluvia mucho menor, lo que permitirá que ambos encuentros se desarrollen sin interrupciones.

Esta situación obliga a ambos mánagers a replantear su estrategia desde la lomita. Al concentrar 18 entradas en un solo día, el manejo del bullpen será clave. Los aficionados que tenían boleto para la tarde de este sábado podrán utilizarlo de manera exclusiva para el primer duelo del domingo, mientras que el segundo juego requerirá su propio acceso.

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