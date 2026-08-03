Así queda la tabla de minutos de la Regla de Menores tras la Jornada 3 del Apertura 2026

Concluyó la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, además de la lucha por los primeros lugares, la Regla de Menores continúa tomando relevancia. Después de tres fechas, algunos clubes ya dieron pasos importantes para cumplir con el requisito, mientras otros todavía tienen un amplio camino por recorrer.

Los líderes de este apartado son los Xolos de Tijuana, que acumulan 566 minutos con futbolistas elegibles. El Club América, que anuncia refuerzos, ocupa el segundo lugar con 461, seguido por Necaxa con 430. En el otro extremo aparece Chivas de Guadalajara, que aún no registra minutos, mientras Rayados de Monterrey suma apenas 19.

|X: Chivas

Así marcha la Regla de Menores tras tres jornadas

La clasificación quedó de la siguiente manera tras finalizar la Jornada 3:

Xolos de Tijuana: 566 minutos (restan 604) Club América: 461 minutos (restan 709) Necaxa: 430 minutos (restan 740) Pachuca: 360 minutos (restan 810) Atlas: 356 minutos (restan 814) Atlante FC: 329 minutos (restan 841) Atlético San Luis: 270 minutos (restan 900) Pumas UNAM: 270 minutos (restan 900) Toluca: 195 minutos (restan 975) Cruz Azul: 165 minutos (restan 1,005) Club Puebla: 116 minutos (restan 1,054) Club León: 90 minutos (restan 1,080) Tigres UANL: 88 minutos (restan 1,082) Gallos Blancos de Querétaro: 83 minutos (restan 1,087) Bravos de Juárez: 76 minutos (restan 1,094) Santos Laguna: 55 minutos (restan 1,115) Rayados de Monterrey: 19 minutos (restan 1,151) Chivas de Guadalajara: 0 minutos (restan 1,170)

El Atlético San Luis y los Xolos de Tijuana empataron sin goles en el partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX|Fernando Monreal

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¿Cuántos minutos exige el reglamento?

Cada club debe completar 1,170 minutos con jugadores elegibles antes de finalizar la fase regular del Apertura 2026. El objetivo de la medida es incrementar la participación de futbolistas jóvenes nacidos de 2004 en adelante.

El reglamento también establece un límite de 225 minutos máximos por partido. Además, los clubes que no alcancen la cifra exigida al término del torneo se exponen a las sanciones previstas en el Reglamento de Competencia.

|X: Club América

Chivas y Rayados, los más rezagados

Después de tres jornadas, Guadalajara y Rayados son los equipos con menor avance en este rubro. Chivas todavía no suma minutos, en gran parte porque tiene jugadores convocados a los torneos Sub-20 de la Selección Mexicana en Concacaf.

