CONFIRMADO: Tato Noriega dice quién será el entrenador de Rayados del Monterrey para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La eliminación del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ante el Toluca en Semifinales provocó una sacudida al interior de los Rayados de Monterrey y entre los primeros en abandonar la institución fue Sergio Ramos; sin embargo, el destino de la dirección técnica parece tener otro destino.

Tato Noriega confirma continuidad de Domenec Torrent al frente del equipo

La directiva de los Rayados de Monterrey están conformes con el trabajo realizado por Domenec Torrent al frente del equipo, por lo que el director deportivo José Antonio 'Tato' Noriega confirmó la continuidad del estratega español.

"La plática (con Torrent) fue en dos sentidos. El primero fue de lo que ha pasado, de lo que vivimos, de lo que sentíamos. Después darle vuelta a la página y ahora a pensar en lo que viene. Lo de la ratificación no es necesario porque tiene contrato vigente, entonces eso no toca, y más o menos por ahí fue nuestro diálogo, qué es un diálogo permanente", declaró el Tato Noriega.

Domenec Torrent llegó a Rayados en el verano de este año para dirigir al equipo en su aventura en el Mundial de Clubes, debutando ante el Inter de Milan con un empate.

Sin embargo, en sus primeros seis meses en la institución el estratega no pudo cumplir con el objetivo de ganar un título ya que en la Leagues Cup quedaron eliminados en la primera ronda y en la Liga BBVA MX se fueron en la Liguilla.

Ahora Rayados comenzará a planear el equipo con miras al Clausura 2026 en donde entre sus principales bajas destaca la salida de Sergio Ramos.

