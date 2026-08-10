Pese a enorme crisis goleadora, esto dijo el técnico de Chivas sobre la Hormiga González

Armando, la Hormiga González, atraviesa uno de los peores momentos que ha vivido como futbolista profesional en Chivas luego de no poder anotar en este inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; además, también ha destacado por fallar una cantidad importante de jugadas de gol.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado en donde registró 24 goles en dos torneos, en esta temporada el jugador de Chivas no ha podido hacerse presente en el marcador. Ante tal situación, lo dicho por su técnico, Gabriel Milito, podría ser un punto de partida para él a partir de ahora.

¿Qué dijo Gabriel Milito, técnico de Chivas, sobre la Hormiga González?

Todo ocurrió después del primer partido de la Leagues Cup en donde Chivas cayó frente al LAFC en la tanda de penales, por lo que solamente pudo sumar una unidad. En este partido, dicho sea de paso, la Hormiga González tampoco pudo presentarse en el marcador.

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Ante ello, Gabriel Milito fue cuestionado sobre el presente de Armando y el resto de sus atacantes, por lo que el argentino fue tajante al decir lo siguiente: “Hormiga, entre los dos torneos pasados, hizo 24 goles, que es una cantidad muy alta en 34 partidos si contabilizamos los dos torneos. Es un promedio de gol muy alto”.

De hecho, Milito comparó la actuación de la Hormiga González con lo que ocurre en Europa, por lo que considera que Armando solamente debe salir de su mala racha para recuperar la cuota goleadora que tuvo en el pasado, motivo por el cual espera que sea cuestión de paciencia.

¿Armando González saldrá de Chivas?

Si bien existe la oportunidad de que Armando salga del Rebaño Sagrado en este mercado de fichajes, lo más probable es que el centro delantero mexicano se mantenga en Chivas, al menos, una temporada más, esto con miras a consolidarse en la Liga BBVA MX.