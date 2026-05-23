¡Por fin! 10 torneos cortos después, un técnico mexicano volverá a ser CAMPEÓN de la Liga MX

Tuvieron que transcurrir 10 torneos cortos de profunda sequía para que la Liga BBVA MX volviera a asegurar un director técnico nacido en México lleve a su equipo al campeonato. Desde que Nacho Ambriz levantara el trofeo al frente del León en el ya lejano Apertura 2020, una imponente legión de estrategas extranjeros acaparó los campeonatos del futbol mexicano.

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¿Quién romperá la sequía de títulos, Efraín Juárez o Joel Huiqui?

Hoy, esa narrativa ha llegado a su fin en este torneo Clausura 2026. La gran final del balompié azteca ha dictado una certeza absoluta: el trofeo regresará a manos de un estratega nacional. Joel Huiqui, timonel interino de Cruz Azul, o Efraín Juárez, el estratega revelación al frente de los Pumas de la UNAM, romperán de forma definitiva esta dolorosa racha.

¿Cuáles son los técnicos mexicanos que han ganado el título en torneos cortos?

Con este próximo campeonato, la selecta lista de entrenadores mexicanos que han sabido conquistar el éxito bajo la tensión de los torneos cortos se expandirá a 19 integrantes. En la memoria histórica de este formato instaurado en 1996, un total de 18 técnicos nacionales lograron saborear la gloria en el futbol mexicano:

Enrique Meza (4 títulos): El máximo ganador mexicano en torneos cortos, un maestro táctico que edificó una época dorada con el Toluca (Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000) y posteriormente sumó una estrella más con Pachuca (Clausura 2007).

El máximo ganador mexicano en torneos cortos, un maestro táctico que edificó una época dorada con el Toluca (Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000) y posteriormente sumó una estrella más con Pachuca (Clausura 2007). Víctor Manuel Vucetich (3 títulos): El "Rey Midas" alzó la copa con Pachuca (Apertura 2003) y consolidó una dinastía con el bicampeonato en Monterrey (Apertura 2009 y Apertura 2010).

El "Rey Midas" alzó la copa con Pachuca (Apertura 2003) y consolidó una dinastía con el bicampeonato en Monterrey (Apertura 2009 y Apertura 2010). José Manuel "Chepo" de la Torre (3 títulos): Campeón con el Guadalajara (Apertura 2006) y dos veces con Toluca (Apertura 2008 y Bicentenario 2010).

Campeón con el Guadalajara (Apertura 2006) y dos veces con Toluca (Apertura 2008 y Bicentenario 2010). Hugo Sánchez (2 títulos): Firmó el primer bicampeonato consecutivo de la era con Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004).

Firmó el primer bicampeonato consecutivo de la era con Pumas (Clausura 2004 y Apertura 2004). Miguel Herrera (2 títulos): Bicampeón en distintas épocas al frente del América (Clausura 2013 y Apertura 2018).

Bicampeón en distintas épocas al frente del América (Clausura 2013 y Apertura 2018). Luis Fernando Tena (2 títulos): Monarca con Cruz Azul (Invierno 1997) y Monarcas Morelia (Invierno 2000).

Monarca con Cruz Azul (Invierno 1997) y Monarcas Morelia (Invierno 2000). Alfredo Tena (2 títulos): Coronó a Santos Laguna (Invierno 1996) y a Pachuca (Invierno 2001).

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El resto cuenta con un campeonato en sus vitrinas: Raúl Arias (Necaxa - Invierno 1998), Javier Aguirre (Pachuca - Invierno 1999), Fernando Quirarte (Santos Laguna - Verano 2001), Manuel Lapuente (América - Verano 2002), Mario Carrillo (América - Clausura 2005), José Luis Trejo (Pachuca - Clausura 2006), José Guadalupe "Profe" Cruz (Atlante - Apertura 2007), Daniel Guzmán (Santos Laguna - Clausura 2008), Guillermo Vázquez (Pumas - Clausura 2011), Benjamín Galindo (Santos Laguna - Clausura 2012) e Ignacio Ambriz (León - Apertura 2020).

