¡ÚLTIMA HORA! Javier Aguirre hace recorte y despide a seis seleccionados tras el partido ante Ghana

La concentración de la Selección Mexicana de Futbol tendrá seis bajas, reveladas esta noche tras el partido contra Ghana por el entrenador Javier Aguirre, por lo que los ha despedido con agradecimientos por la labor realizada en las últimas semanas.

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Y es que ahora que los jugadores mexicanos que militan en Europa se integran al llamado de la Selección rumbo al Mundial del 2026, los lugares comienzan a escasear en este proceso y los que fueron llamados a manera de sparring romperan filas.

Así Aguirre reveló que seis futbolistas dejan el Centro de Alto Rendimiento y volverán a las actividades individuales, dejando además de lado cualquier chance de meterse a la convocatoria final rumbo al Mundial que está a 20 días de comenzar.

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México y Ghana regalan partidazo lleno de golazos y emociones

Los jugadores recortados de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026

Los seis jugadores cepillados son: Óscar García (León), Denzell García (FC Juárez), Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Isaías Violante (América) e Iker Fimbres (Monterrey) son los que sufrieron el primer recorte.

Las palabras de Javier Aguirre anunciando la partida de jugadores de la Selección

Javier Aguirre reveló que conversó con los jugadores y les agradeció el tiempo que se sumaron al equipo.

“Hay recorte, ya les agradecí, se va García, Denzell, Rey, Águila, Violante y Fimbres", comentó el timobek y agregó que "agradeciéndoles su tiempo, su sacrificio, de momento son ellos los que abandonan.

"Ya está Montes, Oreblín, vendrá Johan, los Jiménez; estamos perfilando el equipo, tenemos un par de decisiones, estos seis hicieron un trabajo muy bueno, van a regresar a sus equipos”, recalcó Vasco Aguirre.