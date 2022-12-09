¿Qué técnicos se quedaron sin trabajo tras Mundial de Qatar 2022?

Con el Mundial de Qatar 2022 entrando a su fase de Cuartos de Final, muchas selecciones han roto concentración en sus respectivos campamentos, sin embargo, han existido muchos resultados negativos en el certamen que han hecho tomar cartas en el asunto a diferentes federaciones de futbol.

Es bien sabido que el entrenador de la Selección Mexicana, Tata Martino fue uno de los técnicos que acabó contrato con México una vez concluida su participación en Qatar 2022, donde de se qedó en la fase de grupos con 4 puntos.

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Estos son los entrenadores que se quedaron sin trabajo tras finalizar el Mundial de Qatar 2022:

Luis Enrique: El seleccionador de la Roja tuvo una decepcionante ronda de Octavos de Final, donde fueron eliminados por Marruecos en penales 3-0; el técnico español no pudo dar las variantes a su equipo y acabó jugando con una plantilla que no logró sacar el salto de calidad mostrado ante Costa Rica.

El técnico Asturiano mostró muy poca autocrítica de cara a sus siguientes compromisos, por lo que la Real Federeación Española dio por terminada la relación con el entrenador tras el Mundial de Qatar 2022.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Morocco v Spain - Education City Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 6, 2022 Spain coach Luis Enrique REUTERS/Pedro Nunes|PEDRO NUNES/REUTERS

Roberto Martínez: Uno de los mayores fracasos del Mundial Qatar 2022 fue sin duda la participación de Bélgica, que a pesar de llegar como una de las selecciones favoritas por las casas de apuestas para conquistar la Copa de la FIFA, no pudieron reflejar esa calidad de sobre el terreno de juego.

Los Diablos Rojos no lograron pasar de la fase de grupos, tras perder un partido clave ante Marruecos y fue Roberto Martínez fue cesado de su cargo una vez consumada la sorpresiva eliminación en la fase de Grupos.

Gerardo Martino: El Tata Martino firmó una de las peores Copas del Mundo en la historia de la Selección Mexicana, al no poder avanzar de la fase de grupos, algo que no ocurría desde hacía más de 20 años (desde el mundial de Estados Unidos 1994).

El contrato del seleccionador argentino estaba sujeto a la culminación del Mundial de Qatar 2022 , por lo que una vez eliminado de la primera fase… la relación entre las dos partes puso punto definitivo.

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Paulo Bento: El técnico portugués fue otro de los técnicos cesados de su cargo tras mantener una competición irregular con Corea del Sur; el estratega cosechó 4 puntos en su grupo con un empate ante Uruguay y una victoria sorpresiva de último minuto ante Portugal.

Paulo Bento no pudo evitar la goleada por Brasil de 4-1 en los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022 y se tomó la determinación de acabar la relación laboral. Por lo que a horas de haber sido eliminado de su cargo en Corea del Sur el técnico se despidió del equipo asiático.