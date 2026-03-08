Tenista fue amenazada con una pistola previo a su partido; ¿cómo se encuentra?

De no creerse lo vivido por esta tenista, quien previo al inicio de su partido clasificatorio al Indian Wells, recibió amenazas de muertes con un arma de fuego. Ante dicha situación se emitió su debida alerta; sin embargo, evidentemente la calma no se consiguió de manera inmediata. Esta es la crónica de la propia deportista italiana.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

¿Por qué amenazaron de muerte a esta tenista?

La situación que se vivió en el Masters 1000 disputado en California tuvo una anécdota que nadie quisiera vivir. Previo a su enfrentamiento contra Victoria Jiménez recibió un mensaje de WhatsApp donde le advirtieron que en caso de ganar, la matarían. Le mandaron la imagen de una pistola y por si eso no fuera suficiente… le pusieron el nombre de sus papás y el lugar donde ella nació.

Ante dicha situación, la italiana acudió a las autoridades del torneo y de dicho país para indicar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Lucrezia Stefanini no se dejó amedrentar y se presentó a su partida, pese a que eran circunstancias evidentemente desesperadas. Lamentablemente, cayó en su encuentro contra su rival originaria de Andorra.

Ella insistió en que no iba a permitir que algo así le impediría salir al partido. Posteriormente, subió un mensaje en redes sociales donde detalló el trato recibido por parte de la organización, sosteniendo que se sintió resguardada y donde todos se comportaron de manera encantadora.

¿Hay antecedentes de amenazas de muerte contra otro tenista?

De manera bastante similar se acaba de presentar el caso de un tenista español, Nikolas Sánchez, quien en un torneo de mucha menos envergadura… también se encontraba en la previa de su partido y se le indicó que no debía ganar. El modo de operar fue idéntico, pues tal como a la italiana de 27 años, la amenaza le llegó por WhatsApp y también incluía direcciones y nombres de su familia.

Esto ocurrió en Argentina y la investigación sigue abierta, pues incluso se pensaba que había relación con temas de apuestas. Sin embargo, resulta muy preocupante que en dos latitudes apartadas se cometan este tipo de actos contra deportistas.