Tenista vio la muerte de cerca mientras competía en un torneo a mitad de un ataque con misiles

Eres tenista, decides dar un paso al costado de la vida profesional para precisamente dedicarte a enseñar el deporte blanco, te mudas a un lugar que en teoría haría tu vida más tranquila… y a la mañana siguiente te encuentras con ataques de misiles en contra del país al que te mudaste. Esto es lo que ocurrió en las últimas semanas con Juan Pablo Paz.

Lamentablemente, para muchos de los que han sido incluso mortalmente afectados, el conflicto bélico en Medio Oriente estalló en las horas recientes y afectó varios países. Entre las naciones que estuvieron constantemente evitando ataques extranjeros, se encuentra Emiratos Árabes Unidos. Allí hace un mes fue donde Juan Pablo decidió mudarse.

Fue en julio de 2025 que el argentino decidió dejar el tenis profesional y aceptó el trabajo en un lugar que pintaba hasta paradisiaco, pero el cual vivió horas de terror. Aunque en palabras del propio ex jugador profesional, se calmó rápidamente. “La noche fue lo más duro. Desde la madrugada se escuchaban explosiones. Pasaban aviones y era imposible dormir porque la tensión era constante. Por la mañana continuó de manera similar y luego hubo algunas detonaciones fuertes cerca de donde vivo, aunque siempre se trató de interceptaciones”.

Aunque a nivel mundial existe un fuerte sentimiento de inestabilidad y tensión, en dicho país las cosas por el momento no asustan mucho a los locales. “Me siento bastante seguro. La ciudad continúa funcionando y no percibo a la gente alarmada”.

¿Este tenista pensó o piensa regresarse?

Dadas las palabras emitidas, no parece que habrá un regreso, lejos de las complicaciones de salir del país en estos momentos. Aunque dijo que desde su arribo para vivir ahí se dio en tensión por el conflicto iraní-estadounidense… no creyó que fuera a escalar. Ahora indica que la ciudad ya pasó los momentos más tensos y que no tiene miedo en ningún sentido.

Y es que el mundo del tenis vivió tensión tras la alerta vivida en toda esa zona del mundo… esto mientras se disputaba el ATP 500 de Dubái. Pero aunque a principios de la semana inicial de marzo algunos jugadores seguían en el país… poco a poco resolvieron sus casos sin apuros extraordinarios.