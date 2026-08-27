Fue el villano de Cruz Azul en la final del 2013 contra América, hoy anunció su retiro

Han pasado más de diez años desde que se llevó a cabo una de las finales más espectaculares de todos los tiempos en la Liga BBVA MX, misma que presenció la victoria en tanda de penales de América sobre Cruz Azul luego de que los azulcremas mandaran el duelo al alargue de último minuto.

cruz azul

En ese equipo celeste destacaba un elementos olombiano que formó parte de la institución durante seis meses pero que, sin embargo, dejó mucho de qué hablar en Cruz Azul. Ante tal situación, vale conocer más respecto a la fecha de retiro del centro delantero Teófilo Gutiérrez.

¿Teófilo Gutiérrez, el villano de Cruz Azul en 2013, se retira del futbol?

Fue a través de sus redes sociales que Teófilo Gutiérrez, jugador que formó parte de aquella final entre Cruz Azul y América, confirmó oficialmente su retiro como futbolista profesional, convirtiéndose así en el último jugador activo de la alineación de aquel 24 de mayo del 2013.

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Último partido oficial de Teofilo Gutiérrez fue el 8 de Junio de 2026, en la final vuelta en el Atanasio Girardot, de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.



Ese día entró al 90+5.



Este semestre no ha sumado minutos.



¿Que estará pasando con el 'The last dance' del ídolo? pic.twitter.com/HzTcgLYI6r — Vale Márquez (@ValerieInLove) August 25, 2026

De acuerdo con la publicación, será el próximo 19 de diciembre cuando Teófilo Gutiérrez tendrá su último partido como profesional. Del mismo modo, el colombiano confirmó que en esta fiesta no solo habrá futbol, sino también música, show y el resto de su familia, el cual lo estará acompañando.

¿Por qué Teófilo Gutiérrez fue el villano de Cruz Azul en la final del 2013?

Pocos los recuerdan, pero Teófilo tuvo en sus pies la oportunidad de colocar el 2-0 en el Azteca (y 3-0 en el global) luego de un tiro de Christian Giménez en el que el sudamericano únicamente tuvo que empujar el balón, mismo que, al final, terminó pegando en el poste derecho.

A pesar de ello, Teófilo también tuvo buenos momentos en su etapa en Cruz Azul destacando el primer gol de aquella noche luego de un gran tiro por el costado derecho. Al final, Gutiérrez salió del club cementero con nueve anotaciones y dos pases a gol en 28 juegos disputados.