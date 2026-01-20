OFICIAL: Ter Stegen sale del Barcelona y es anunciado con su nuevo equipo

Marc-André ter Stegen ya tiene nuevo equipo. El guardameta de Alemania ha salido del FC Barcelona para seguir su carrera en otro cuadro de LaLiga durante la Temporada 2025/26.

¿En qué equipo va a jugar Ter Stegen?

A manera de préstamo, el portero de 33 años de edad va a seguir su camino con el Girona, pues en el cuadro blaugrana el titular ha sido Joan García bajo el mando de Hansi Flick.

"El Girona FC y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la cesión de Marc-André ter Stegen, que defenderá la portería rojiblanca hasta final de temporada.

"Durante su etapa en el conjunto azulgrana, Ter Stegen ha disputado 423 partidos oficiales y ha sido protagonista en numerosos éxitos colectivos, tanto en competiciones nacionales como internacionales. El nuevo jugador rojiblanco ha ganado, entre otros, una Champions, seis campeonatos de Liga, seis copas del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubs. Su rendimiento le ha situado de forma recurrente entre los porteros más valorados del panorama futbolístico mundial y lo ha consolidado como internacional absoluto con la selección alemana", señala el comunicado del equipo.

La salida de Ter Stegen del Barcelona se da con el objetivo de tener más actividad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, competencia en la que la Selección de Alemania comparte el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Actualmente, en la Temporada 2025/26 de LaLiga, el FC Barcelona se ubica como líder del certamen con 49 puntos. Por su parte, el Girona ocupa el puesto 11 con 24 unidades.